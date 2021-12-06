Eczacılar uyardı: 645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu gözlemliyoruz, acilen fiyat kararnamesi güncellemesi gerekir

Stokçulukla suçlanan eczacılar, 645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu ve yurttaşların ilaç erişiminde sıkıntı yaşadığını belirtti. 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, "Acilen fiyat kararnamesi güncellemesi gerekir" dedi.

Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, son dönemde sektörde yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizin eczacılara da yansıdığını söyleyen Akın, "Biz daha önce yaptığımız açıklamalarda ‘ekonomik anlamda yaşanan iyileştirmeler eczacılara da yansımalı’ demiştik. Finansal açıdan değerlendirildiğinde eczacılığın sürdürülebilirliği her geçen gün azalmakta. Biz her zaman öncelikli olarak halk sağlığını önemsiyoruz. Sonrasında eczacıların ekonomik kaygıları, dedik" diye konuştu.

"Stokçuluk" iddialarına kınama: Vatandaşların ilaca ulaşımının zorluluğunun müsebbibi eczacılar değildir

DHA'ya konuşan Akın, son zamanlarda eczacılar hakkındaki 'stokçuluk' iddialarını kınadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Stokçuluk anlayışı ile yapılan haberlerin her zaman karşısındayız. Vatandaşların ilaca ulaşımının zorluluğunun müsebbibi eczacılar değildir. 2004 yılında sağlıkta dönüşüm programı uygulandı. Birçok gelişme vatandaşın hizmetine sunuldu. İlaçlarda fiyatlandırma yapılırken referans fiyat uygulaması yapılıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı 5 ülkenin en düşük fiyatlarını baz alıyoruz ve Türkiye'deki fiyatları belirliyoruz. En son ilaç değişikliği yapılan ilaç kararnamesine göre euro kuru 4,58 olacak şekilde düzenlendi. Reel kurla bakıldığında aradaki makasın bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bu makasın fazlalaşması üretici firmaların Türkiye pazarından yavaş yavaş çekildiğini gösteriyor."

"Acil düzenleme gerekiyor"

"Yapılan araştırmada 645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğu, birçok vatandaşın ulaşamadığını gözlemliyoruz" diyen Akın, "Acilen fiyat kararnamesi güncellemesi gerekir. En son 2009 yılında güncellendi. Akut kullanılan ilaçlarda sıkıntı görülüyor. Kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için de acil önlem alınması gerekiyor. İlaç fiyat kararnamesi güncellediğinde ve üretici firmalar denetlendiğinde bu durumla çözümlemeye kavuşur" şeklinde konuştu.