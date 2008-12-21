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Yaşam

Eczacılar miting için Ankara'da buluştu

Eczacılar, miting için Ankara’da buluştu. Mitingte 'eczane zincirlerinin önünü açacak yasa değişiklikliğini durdurun' diyecekler

21 Aralık 2008 02:00

Eczacılar Birliği,  miting için Ankara’da buluştular.  Mitingte hükümetten eczane zincirlerinin önünü açacak yasal değişikliğin durdurulmasını istenecek. 

Türk Eczacılar Birliği Ankara’da düzenlediği miting için eczacılar çeşitli illerden yaklaşık 500 otobsüsle Ankara'ya geldi. 
Hükümetin, eczaneleri tahsildar olarak kullandığını savunan eczacılar iktidarın yandaşlarına eczane zinciri kurma hevesinde olduğunu öne sürüyor. Mitinge yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

Eczacılar, mitingde şu talepleri dile getirecek:

Eczane zicirlerinin önünü açacak yasa değişikliği yapılmasın.

Muayene katkı paylarının hastalardan tahsili işleminin kendilerine bırakılmasın.
İlaç firmalarının ödemesi gereken kamu iskonto bedelinin eczanelerden tahsil edilmesin.
Kırtasiye işlemleri azaltılsın.
Reçete onay sisteminin düzeltilsin.

Eyleme, bazı siyasi partiler ve sağlıkla ilgili sivil toplum örgütlerinin de aralarında bulunduğu kesimlerin destek vereceği öğrenildi

Akdağ: siyaset yapılıyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Eczacılar Birliği’nin eczacıların hakkını savunmak yerine siyaset yaptığını savundu. Bakan Akdağ, “Zincir eczane kurulmasından yana değiliz, defalarca söyledik. Bakanlığın böyle bir tasarısı yok, 6 yıldır yapsak yapardık. Birliğin siyasi atraksiyonudur, bundan sonra eczacıları dikkate alacağım, kolay bir şey referandurm yapmış olurum

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