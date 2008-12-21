Eczacılar miting için Ankara'da buluştu

Eczacılar Birliği, miting için Ankara’da buluştular. Mitingte hükümetten eczane zincirlerinin önünü açacak yasal değişikliğin durdurulmasını istenecek.



Türk Eczacılar Birliği Ankara’da düzenlediği miting için eczacılar çeşitli illerden yaklaşık 500 otobsüsle Ankara'ya geldi.

Hükümetin, eczaneleri tahsildar olarak kullandığını savunan eczacılar iktidarın yandaşlarına eczane zinciri kurma hevesinde olduğunu öne sürüyor. Mitinge yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.



Eczacılar, mitingde şu talepleri dile getirecek:



Eczane zicirlerinin önünü açacak yasa değişikliği yapılmasın.



Muayene katkı paylarının hastalardan tahsili işleminin kendilerine bırakılmasın.

İlaç firmalarının ödemesi gereken kamu iskonto bedelinin eczanelerden tahsil edilmesin.

Kırtasiye işlemleri azaltılsın.

Reçete onay sisteminin düzeltilsin.



Eyleme, bazı siyasi partiler ve sağlıkla ilgili sivil toplum örgütlerinin de aralarında bulunduğu kesimlerin destek vereceği öğrenildi



Akdağ: siyaset yapılıyor



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Eczacılar Birliği’nin eczacıların hakkını savunmak yerine siyaset yaptığını savundu. Bakan Akdağ, “Zincir eczane kurulmasından yana değiliz, defalarca söyledik. Bakanlığın böyle bir tasarısı yok, 6 yıldır yapsak yapardık. Birliğin siyasi atraksiyonudur, bundan sonra eczacıları dikkate alacağım, kolay bir şey referandurm yapmış olurum

