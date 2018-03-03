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Spor

Eczacıbaşı'nın efsane isimleri bir araya geldi

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yarım yüzyılı aşan tarihinin farklı dönemlerinde kulübe emek vermiş ve bugün artık aktif sporculuk hayatlarını noktalamış olan efsane isimler, Başkan Faruk Eczacıbaşı'nın düzenlediği yemekte buluştu

03 Mart 2018 17:47

Eczacıbaşı Spor Kulübü\'nün yarım yüzyılı aşan tarihinin farklı dönemlerinde kulübe emek vermiş ve bugün artık aktif sporculuk hayatlarını noktalamış olan efsane isimler, Başkan Faruk Eczacıbaşı\'nın düzenlediği yemekte buluştu. 
Anıların tazelendiği ve zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı gecede bir konuşma yapan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, \"Çok uzun seneler öncesinden bugüne gelen uzun bir yol var. Bu uzun yol, üstüne her basanı iftiharla yoluna devam ettiren, sağlam ve bizi şampiyonluklara taşıyan altın taşlarla döşeli. Buradaki herkes o altın taşlardan biri. Bu akşam, efsanelerimizle birlikte olmayı iple çektim. Bu güzel buluşmada aramızdan ayrılanları ve bizi yukarıdan izleyenleri de anmak istiyorum\" dedi. 

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