-ECZACIBAŞI VE TANER'E ''EN PRESTİJLİ ÖDÜL'' İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, Fransa'nın en prestijli ödülü sayılan ''Chevalier dans L'Ordre National de la Legion d'Honneur'' nişanına layık görüldü. İKSV'den yapılan açıklamada, Oya Eczacıbaşı'nın, Fransa ve Türkiye arasında kültürel bağın güçlenmesine, evrensel kültür ve sanatın yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu belirtilerek, yılmadan hizmet etmesi ve İstanbul Modern'de bir buluşma noktası yaratması dolayısıyla Fransa tarafından ''Legion d'Honneur'' nişanına layık görüldüğü bildirildi. Açıklamada, orta ve lise öğrenimini Fransa'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitiren Eczacıbaşı'nın, İngiltere'de müze işletmeciliği üzerine yüksek lisans yaptığı, 2004 yılından bu yana İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Boğaziçi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak müze işletmeciliği üzerine dersler verdiği ve 2002 yılından bu yana İKSV Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürdüğü kaydedildi. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in de Fransa'daki ''Türkiye Mevsimi''nin, 1 Temmuz 2009 ile 31 Mart 2010 tarihleri arasında Türkiye Komiserliği görevini üstlendiği ifade edilen açıklamada, Taner'in, ''Türkiye Mevsimi''nin başarısında önemli rol oynaması ve 2 ülke arasındaki dinamizmle kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine katkısından dolayı nişana layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, 2002 yılından bu yana İKSV Genel Müdürlüğü'nü sürdüren Taner'in, halen İstanbul Modern ve Avrupa Kültür Vakfı (European Cultural Foundation) Yönetim Kurulu üyesi ve Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olduğu, geçen yılın Eylül ayında Amsterdam Belediyesi tarafından ''Amsterdam Belediyesi Sanat Danışmanı'' olarak görevlendirildiği ifade edildi. Eczacıbaşı ve Taner'e ödüllerinin, önümüzdeki günlerde düzenlenen törenle verileceği açıklandı.