Eczacıbaşı 'şef'liğe ısınıyor

Borusan Holding tarafından, klasik müzik alanında yetenekli genç bir sanatçının yurt dışında lisanüstü eğitim alması için düzenlenen "konuk şef" projesi kapsamında bu yıl Bülent Eczacıbaşı orkestrayı yönetecek.Eczacıbaşı, bugün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Sarayı'ndaki özel konser için İstinye Borusan Oto'da şef Gürer Aykal eşliğinde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile prova yaptı.Provanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eczacıbaşı, projede önceki yıllarda iş adamı Ahmet Kocabıyık ve Rahmi Koç'un "konuk şef" olarak yer aldığını hatırlatarak, Borusan'dan kendisine bu teklif geldiğinde sevinerek kabul ettiğini söyledi.Teklifin bir yıl önce geldiğini dile getiren Eczacıbaşı, "Çalışmalar başlayalı 2-3 ay oldu, ancak hazırlıklar son günlerde yoğunlaştı. Orkestrayla ilk provamızı dün, bugün de ikinci provamızı yaptık. Ama daha önce Gürer Aykal hocamızla notalar üzerinde çalışmalar yaptık. Müziği CD'lerden dinleyerek çalışmalar yaptık" diye konuştu.Bülent Eczacıbaşı, bu akşam orkestrayı sadece sembolik olarak yöneteceğini ifade ederek, "Bu 10-15 dakika ile sınırlı, benim kısa süre için yapabileceğim bir şey. Hazırlanabileceğim ölçüler içerisinde olacağını düşündüm. Gürer Aykal'ın da sabırlı çalışmalarıyla bir hazırlık yaptık. Ama orkestrayı hazırlayan, o noktaya getiren asıl şef Gürer Aykal" dedi.Eczacıbaşı, "konuk şef" olarak katılacağı konser nedeniyle yaptığı bağışla genç yetenek Mustafa Arda Cabaoğlu'nun Rocherster Eastman School Of Music Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesinde trompet eğitimi alacağının hatırlatılması üzerine şu görüşleri dile getirdi:"Projenin güzelliği orada bence. Bu şekilde çok yetenekli öğrencilerimiz müzik eğitimlerini en iyi şekilde yapma olanağı buluyorlar. İnşallah onları dünya sahnelerinde görebileceğiz. Çok güzel düşünülmüş bir proje. Benim de projede yer almak istememin başlıca nedeni açıkçası bu. Asıl amaç, hem böyle bir projeye dikkat çekmek hem küçük de olsa katkıda bulunmak ve bunun devamlılığını sağlamak."Müzik ile ilgisinin sadece dinleyici düzeyinde olduğunu belirten Eczacıbaşı, "Kendime amatör bir müzisyen bile diyemiyorum ne yazık ki" diye konuştu.