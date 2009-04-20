Eczacıbaşı mı yoksa F.Bahçe mi?



Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde Play-off final heyecanı salı günü başlayacak. Final serisinin ilk maçı Eczacıbaşı Zentiva ile Fenerbahçe Acıbadem arasında yarın Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, D Spor kanalından canlı yayınlanacak. Final etabında üç galibiyete ulaşan takım, 2008-2009 sezonu Türkiye Şampiyonluğu'nu ilan edecek.

Aroma Bayanlar Voleybol Ligi etabını üçüncü sırada bitiren Eczacıbaşı Zentiva, play-off çeyrek finalinde lig altıncısı Beşiktaş'ı yenerek çıktığı yarı finalde, lig ikincisi Türk Telekom'u geçerek Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Play-off Finali'ne adını yazdırdı.



Fenerbahçe Acıbadem ise ligi dördüncü sırada bitirdi. Çeyrek finalde lig beşincisi Ereğli Belediyesi'ni, yarı finalde ise lig sekizincisi Galatasaray'ı eleyerek finale çıktı.



