Eczacıbaşı CEV'de çeyrek finalist

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. Tur Grup maçlarında son maçlar dün oynandı.



A Grubunda mücadele eden temsilcimiz Eczacıbaşı, yenilgisiz grup lideri olarak çeyrek finale adını

yazdırdı. Son maçında Polonya temsilcisi Budowalani Lodz ile İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda

karşılaştı. 0-2 geri düştüğü maçı 3-2 galip tamamladı.



Set sonuçları



1. Set 17 – 25

2. Set 25 – 27

3. Set 25 – 19

4. Set 25 – 21

5. Set 15 – 7



Son maça başlamadan turu garantilemenin rahatlığı ile ilk sete ligde fazla süre almamış oyuncular ile

rotasyon yaparak başlayan Eczacıbaşı başa baş başladığı settin yarısından itibaren üstünlüğü rakibine

kaptırdı. 1. sette smaçör Hande Baldin'in sakatlanarak, yerini Natalia Zao'ya bıraktı.



Lodz takımında dikkat çekici bir başarı ile oynayan Kraiduba, 12 sayı alarak setin alınmasına büyük katkı verdi. Seti Polonya temsilcisi 17 – 25 önce bitirdi.



Eczacıbaşı iyi başladığı ikinci sette bir ara 5 sayı farkla ön geçti. Natalia’nın sayıları bu sette takımı ayakta tuttu. Ancak Lodz; Kraiduba'nın sayıları ile yavaş yavaş arayı kapatarak setin sonlarında Eczacıbaşı’nı yakaladı. Set sonundaki 25 – 25 eşitlikten sonra aldıkları son iki sayı ile set 25 – 27 sona erdi.



Üçüncü sete hızlı başlayan temsilcimiz, set sonuna kadar üstünlüğü elden bırakmadı ve 25 -19 önde tamamladı. İlk iki sette kısa süreliğine oyna giren T. Boşkovic bu sette ilk altıda oyuna başladı ve maç sonuna kadar oyunda kaldı. Natalia ve Boşkoviç bu sette 5 er sayı aldılar. Bu setin ilk sayısı dışında set boyunda Lodz hiç öne geçemedi.



Dördüncü sete Boşkoviç’li bir kadro ile başlayan Eczacıbaşı özellikle Yasemin Güveli'nin 6 blok sayısı ve Boşkoviç’in 10 sayısı ile set boyunca önde oynadı. Setin sonlarına doğru üç kez berabere duruma gelinse bile Lodz’un öne geçmesine izin vermediler. Seti 25 – 21 kazanarak maçı 5. Set uzattılar.

Eczacıbaşı beşinci sete ideal kadrosu ile başladı. Setin başındaki karşılıklı sayılardan sonra üstünlüğü ele aldı. Set sırasında iki kez 7 farklı üstünlüğe yakaladığı seti 8 sayı farkla bitirmeyi bildi.



Maç sonrasında Eczacıbaşı takımının resmî sitesinden sakatlanan Hande Baladin’in ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine derhal başlandığı açıklandı.