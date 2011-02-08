-ECRI TÜRKİYE RAPORUNU YAYIMLADI STRASBOURG (A.A) - 08.02.2011 - Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu (ECRI) Türkiye raporunu yayımladı. Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komisyonun raporunda, Türkiye'de ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleyle ilgili olarak bazı konularda ilerleme olmakla birlikte ''Kürtler, Romanlar ve mülteci başvurusunda bulunanların durumunun yanı sıra dini azınlıklara yönelik ayrımcılığın endişe verici olduğu'' görüşüne yer verildi. Raporun Türkiye'de görülen olumlu gelişmelerle ilgili bölümünde, hükümetin Kürt, Roman, Alevi ve Müslüman olmayan dini azınlıkların sorunlarıyla ilgili başlattığı ''demokratik girişimlerin'' memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Bazı ayrımcı yöntemlerin artık suç sayılması ve insan hakları uygulamalarıyla ilgili olarak hukukçulara eğitim verilmesi ve yasaları uygulayanların görevlerini uygun şekilde yerine getirmesi için de çalışmalar yapıldığı ifade edilen raporda, bununla birlikte bazı sorunların hala devam ettiği kaydedildi. ''Azınlık grubu üyelerinin görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etseler bile cezalandırıldığı'' ileri sürülen raporda, terörle mücadele yasasının uygulanmasından dolayı da bazı sorunlar yaşandığı görüşü dile getirildi. Bu konuda ''Güneydoğuda çocukların mağdur olduğu'' ifade edilen raporda, bölgedeki ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekildikten sonra, boşaltılan köylere geri dönüşle ilgili önlemler alınmasına rağmen bu sürecin yavaş ilerlediği ve bazı sorunların hala devam ettiği anlatıldı. Raporda, mülteci başvurusunda bulunanlara ilişkin yasal süreçte eksiklikler olduğu da belirtildi. Gayrimüslim azınlıkların çocuklarının eğitiminde öğretmen ve okul kitaplarıyla ilgili sorunlar yaşandığı ifade edilen raporda, bazı azınlık mensuplarına dini sebepler yüzünden ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan saldırıların olduğu kaydedildi. Irkçılıkla mücadeleye ilişkin yasaların güçlendirilmesi tavsiye edilen raporda, özellikle ırkçı sebeplerle işlenen suçlara yönelik daha etkili önlemler alınması istendi. Raporda, göçmen ve mülteci başvuruları yapanlardan ikamet ücreti alınmasına son verilmesi talebi de dile getirildi. Komisyonun raporunda, güvenlik güçlerinin görev başındaki davranışlarına ilişkin şikayetlerin araştırılması için bağımsız bir organ oluşturulması da tavsiye edildi.