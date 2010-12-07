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ECOWAS, FİLDİŞİ SAHİLLERİ'NİN ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI ABUJA (A.A)

07 Aralık 2010 22:59

-ECOWAS, FİLDİŞİ SAHİLLERİ'NİN ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI ABUJA (A.A) - 07.12.2010 - Batı Afrika Ekonomi Topluluğu (ECOWAS), tartışmalı devlet başkanlığı seçimi sonuçlarının ardından Fildişi Sahilleri'nin üyeliğini askıya aldı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da olağanüstü toplanan üye ülkelerin liderleri, Fildişi Sahilleri'nin üyeliğinin durdurulması kararını verdi. Seçilmiş devlet başkanı olarak Alassane Uattara'yı tanıdığını açıklayan 15 üyeli blok, Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'dan iktidarı derhal bırakmasını da istedi. Fildişi Sahilleri Merkez Seçim Komisyonu, seçimi, muhalefetin adayı Uattara'nın kazandığını, Gbagbo'nun kaybettiğini açıklamış, Gbagbo sonuca itiraz etmişti. Gbagbo'ya yakın bir kişinin yönettiği Anayasa Konseyi, seçim komisyonunun sonuçlarının geçersiz olduğuna karar vermiş, daha sonra da Gbagbo'nun seçimi kazandığını ilan etmişti. Fildişi Sahilleri'nde devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Kasımda yapılmıştı.

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