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Dünya

Economist'ten bir garip logo!

İngiliz The Economist dergisinin internet sitesinde yayımlanan, "Erdoğan'ın hat-trick'i" başlıklı haber analizde Türkiye'deki seçim sonuçları yorumlandı...

14 Haziran 2011 03:00

T24 - İngiliz The Economist dergisinin internet sitesinde yayımlanan, "Erdoğan'ın hat-trick'i" başlıklı haber analizde Türkiye'deki seçim sonuçları yorumlandı. 


Haberin içinde kullanılan banner kapağındaki Türk bayrağında yıldız yerine çarpı işareti konması ise dikkat çekti.Amberin Zaman imzalı haber analizde, Ak Parti'nin oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak, üst üste üçüncü kez seçimlerden zaferle ayrıldığı, ancak Kürt meselesi, Suriyeli mülteci krizi ve giderek "hararetlenen" ekonomik konuların kendisini beklediği vurgulandı. 

Analizde, "Ülkenin karizmatik Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, art arda üç seçim kazanan ilk lider olmakla kalmadı aynı zamanda her seferinde partisinin oyunu artırmayı da başardı" denildi. 
 
Analiz haberin içinde kullanılan banner kapağında yer alan Türk bayrağında yıldız yerine "çarpı" işareti kondu. Kapağın Türkiye'deki seçimler için özel olarak hazırlandığı belirtildi.


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