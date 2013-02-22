Economist: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında buzlar eriyor

İngiliz Economist dergisi, Fransa'nın üyelik müzakerelerinde bir başlığın açılmasına itirazını kaldırmasıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki buzların çözülmeye başladığını yazdı.

Yazıda özetle şöyle denildi:

"Fransa, eski Başkan Nicolas Sarkozy döneminde üyelik için tamamlanması gereken 35 başlıktan beşinin açılmasını bloke etmişti. Şimdi Fransa, bölgesel yardımlarla ilgili bir başlığın açılmasına vetosunu kaldırdı. Kıbrıs'ta Nikos Anastasiades başkanlık yarışında önde gidiyor. Anastasiades, 2004'te Türklerin kabul edip Rumların reddettiği birleşme planını desteklemişti. Nikos Anastasiades, Kıbrıs görüşmelerine ivme kazandırabilir ve bunun sonucunda Kıbrıs bazı başlıklara kendi itirazını kaldırabilir."

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Hiçbir güç bizi Avrupa Birliği'nden ayırmaz dediğini aktaran dergi öte yandan Başbakan Erdoğan'ın Şangay beşlisine katılmaktan söz ettiğini belirterek şöyle devam ediyor:

'Zamanlama daha iyi olamazdı'

"Bu rahatsızlık anlaşılabilir. 2005'te görüşmelerin başlamasından bu yana Türkiye'de AB üyeliğine kamuoyu desteği yüzde 70'lerden yüzde 33'e düştü. Erdoğan'ın iktidarı döneminde Türkiye dünyanın 17'nci ekonomisi oldu. Avrupa uzmanı Cengiz Aktar, "Avrupa'nın Türkiye'nin yoksul bir ülke olduğu bahanesi saçma' diyor. 10 yıllık AK Parti iktidarı Türkiye'yi daha demokratik yaptı. Darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda general hapiste. Ancak Erdoğan karşıtları muhalefetin zayıflığı karşısında AK Parti'nin kibirli ve baskıcı hale geldiğini söylüyor. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Türkiye gazetecileri hapse atmada dünya lideri. Muhalifler muğlak terörle mücadele yasalarıyla cezaevine gönderiliyor. Egemen Bağış'ın 'Türkiye'nin mükemmel olduğunu söylemiyorum ama dünün Türkiye'sinden daha iyi' sözleri birçok kişiyi tatmin etmeyecek."

Türkiye'nin dışarıda gücünü artırdığını, son 10 yılda dış yardımın 27'ye katlandığını belirten Economist'e göre geçen hafta Suriye sınırında patlayan bomba Türkiye'nin isyancıları desteklemekle karşı karşıya olduğu riskleri gösteriyor. Yazı şöyle noktalanıyor:

"Avrupa'yla buzların çözülmesi daha iyi bir zamana denk gelemezdi. Erdoğan hapisteki Kürt lider Öcalan’la görüşmeleri yeniden başlattı. Avrupa Birliği üyeliğinin cazibesi Türkleri ve Kürtleri bir anlaşmaya taşıyabilir. Kürtler daha fazla bölgesel özerkliğin yeni anayasaya girmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Cengiz Aktar, Avrupa Birliği'nin vetoyu kaldırdığı bölgesel yardım başlığının bununla çok uyumlu olacağını söylüyor."

BBCTürkçe