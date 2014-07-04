Economist: Lice'de özgür Kürdistan'ın tohumları atılıyor

Economist dergisinde yayımlanan bir makalede, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Yalaza köyünde ‘özgür Kürdistan’ın tohumlarının atıldığı’ aktarıldı. Dergi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın “Referandum yapılsa halkın yüzde 80'i bağımsızlık lehinde oy kullanır” sözlerini de aktarılıyor.

BBCTürkçe’de yer alan habere göre, Economist, bu hafta sayfalarında, Türkiye'deki Kürtler'le ilgili son siyasi durumu, Türkiye siyasetindeki ve Kuzey Irak'taki gelişmeler ışığında ele alan bir yazıya yer veriyor.

Yazı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Yalaza köyü ve civarından izlenimlerle başlıyor.

Yalaza'da 'özgür Kürdistan'ın tohumlarının ekildiğini' belirtiyor dergi.

Türkiye'de ilk kez Kürtçe dilinde eğitim verecek okulun yakında Yalaza'da açılacağı aktarılıyor.

Yalaza'da daha önce hint keneviri ekildiğini, PKK'nın büyüyen uyuşturucu ticaretini yasakladığını, bu nedenle artık köydeki tarlaların artık tütün ve yasal ürünlerle ekili olduğu belirtiliyor.

Derginin görüştüğü Serdar Çelik isimli bir PKK üyesi, 'Yalaza'nın tüm Kürdistan için bir komün modeli olacağını, devletin buraya ayak basamadığını' söylemiş.

Economist, Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde bir askeri kontrol noktasından bir kilometreden daha az mesafe uzaklıkta PKK bayrağının dalgalandığını belirtiyor.

Lice'deki karakol protestolarına ve geçen ayki olaylarda iki kişinin öldürülmesi sonra 14 aylık ateşkes sürecinin çökme ihtimalinin oluştuğunu yazan Economist bu gerilimde Kürtler'in kazandığını belirtiyor.

Dergi, Lice'de karakol inşaatlarının durdurulduğunu, daha fazla PKK bayrağının asıldığını, hükümetin yeni bir reform paketini açıkladığı, hapisteki binlerce Kürt siyasi eylemcinin salıverildiğini, özel okullarda Kürtçe eğitime olanak sağlayan yasaların meclisten geçtiğini belirtiyor.

Dergiye göre Türkiye'nin başka yerlerinde ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarını söyleyen sıradan Kürtler bu gelişmelerden etkilenmemiş durumda.

Kışanak: Referandum yapılsa halkın

yüzde 80'i​ bağımsızlık lehinde oy kullanır

Economist'e konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, ağırlıklı olarak Kürtler'in yaşadığı bölgelerde bir referandum yapılması durumunda 'halkın yüzde 80'i bağımsızlık lehine oy kullanacağını' söylüyor.

Economist, Kuzey Irak'la ilgili son dönemli gelişmelerden, yani Kerkük'ün Kürt yönetimince ele geçirilip bağımsızlık yolunda da hızlanılmasından, Türkiye'nin Kürtlerinin heyecanlandığını yazıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ın Kürt bölgesini yakın bir müttefik olarak gördüğünü ve onu teşvik ettiğini ekliyor dergi.

Kışanak, Türkiye hükümetinin Türkiye sınırları dışında küçük bir Kürdistan'ın kurulmasına izin vermekle büyük bir Kürdistan'ın kurulmasını engellemeyi düşündüğünü söylemiş.

Özerlik ihtimaliyle ilgili dergiye konuşan AKP milletvekili Galip Ensarioğlu, en fazla sunabileceklerinin, şiddete karışmamış PKK'lı tutuklular ve savaşçılar için af, mevcut terörle mücadele yasalarının rafa kaldırılması, Kürtçe eğitime devlet okullarında da izin verilmesi olduğunu söylüyor.

Yazının sonunda Yalaza'daki PKK'lı Çelik'in, Türkiye Kürtlerinin kendi gelecekleri hakkında kendilerinin karar vereceği yönündeki sözlerine yer veriliyor.