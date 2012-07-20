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Dünya

'Gözaltı korkusu yaşayan TSK, Suriye'ye karşı etkili olabilir mi?'

Economist gazetesi "askeri casusluk operasyonu", Ergenekon ve Balyoz davalarını da ele alarak, 'Türk ordusu Suriye'yle nasıl mücadele edecek' diye sordu

20 Temmuz 2012 12:44

İngiliz The Economist gazetesi, Türkiye'deki muvazzaf ve emekli subayla yönelik soruşturmalara değindiği haberinde, Suriye krizini de göz önünde bulundurarak "Sürekli gözaltına alınma korkusu yaşarken nasıl etkili şekilde işlevlerini sürdürebilirler ki?" diye sordu.

İngiliz The Economist gazetesi, Türkiye'de askerlerin fuhuş yoluyla askeri sırların sızdırılmasına karıştığı iddialarına odaklanan soruşturmayı ele aldı.

Gazete soruşturma kapsamında 60'ı muvazzaf subay 80 kişinin gözaltına alındığını 50 kişi için daha gözaltı kararı çıkarıldığını yazdı. Haftalık gazete soruşturma dalgalarını, ordunun morali ve süregiden Suriye krizi ışığında ele aldı.

Gazeteye göre, “hükümet ordudaki skandaldan yararlanıyor.”

"Ordunun İslami eğilimli muhalifleri, dosyaya kokuşmuşluğun kanıtı olarak yaklaştı. Zaten en az 362 muvazzaf subay, hükümeti devirmeye çalışma suçlamaları ile Ergenekon davası kapsamında gözaltında. Ancak generallerin en ateşli karşıtları bile askerleri sivil denetim altına alma girişimlerinin bir intikam çabasına dönüşüyor olmasından kaygılı... Batılı gözlemciler ordu içinde darbe planlayıcıları bulunması neredeyse kesin olsa da aşırı hevesli savcıların subaylar aleyhindeki bazı kanıtlarla oynamış olabileceğine ve masumların da ağa takıldığı görüşüne katılıyor.”

Türk ordusu konusunda uzmanlardan Gareth Jenkins, soruşturmalar salvosunun ordunun morali üzerinde yıkıcı bir etki yaptığını söyledi. "Sürekli gözaltına alınma korkusu yaşarken nasıl etkili şekilde işlevlerini sürdürebilirler ki?" diye soran Jenkins, "Türkiye'nin Suriye'ye karşılık verme tehditleri yaptığı bir ortamda; bu soru her geçen gün daha fazla önem kazanıyor" diye konuştu.

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