Economist: Erdoğan'ın huzuru kaçtı

İngiltere’nin yayın kuruluşlarından olan Economist dergisi, geçen sayıda Erdoğan- Fethullah Gülen analizine yer vermesinin ardından, bu haftaki sayısında konuya, “ Türkiye 'deki gözaltılar, Erdoğan ve Gülen, Bölüm 2” başlığı ile devam etti.

Dergi, 17 Aralık sabahı İstanbul ve Ankara 'daki operasyonda, aralarında kabinedeki üç bakanın oğlu, bir inşaat şirketi patronu, bir banka genel müdürü ve AKP bir belediye başkanının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını, bu haberin, siyasi düzenin yanı sıra finansal pazarlarda şok etkisi yarattığını aktardı. Bu operasyonun Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin en etkili vaizi Fethullah Gülen arasındaki iktidar mücadelesindeki bir gerginlik olarak görüldüğüne dikkat çekilen yazıda, gözaltılardan sonra Başbakan'ın "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz, İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler, buna izin vermeyeceğiz. Türkiye, muz cumhuriyeti değil" açıklamalarını aktardı.

‘Erdoğan endişeleniyor olmalı'

Dergi yazısında Başbakan Erdoğan'ın, Fethullah Gülen'in taraftarlarını, bakanların, yasanın ve polisin içine sızarak 'Paralel bir devlet' kurmakla suçladığını yazarak şöyle devam etti:

"İşin komik tarafı, AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde ordunun siyasi etkisini azaltma konusunda Erdoğan'ın en yakın müttefiki Gülen taraftarlarıydı. Son anketler, Erdoğan'ın hala oyların yüzde 50'sine hakim olduğunu gösteriyor ki o da önümüzdeki Mart ayında yapılacak belediye seçimlerindeki seçim sandıklarının düşmanlarına karşı gücünü göstereceklerini söylüyor. Ancak Erdoğan, giderek endişeleniyor olmalı."