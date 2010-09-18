T24 - Geçen hafta sonunda yapılan anayasa değişikliği referandumu, dünya medyasının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.Economist: “Erdoğan yine kazandı” başlığını kullandığı haberde şöyle yazdı:“Onu mağlup etmek mümkün değil. Reformlar generallerin nüfuzunu biraz daha aşındırarak mahkemelerin demokratik denetimini arttıracak. Karşıtları Erdoğan’ın ülkenin yeni padişahı olabileceğini söylüyor. Ancak bu kaygılar abartılı. Türkiye tarihi bir reform sürecinden geçiyor. Ancak Erdoğan’la ilgili endişeler tamamen temelsiz de değil. Erdoğan 2007’de yeniden seçildiğinden beri muhalif sesleri susturmaya çalışmakta sakınca görmedi. Ülkenin en büyük medya grubu olan Doğan grubuyla büyük bir çekişmeye girdi.”





New York Times: Konuyu başyazısında değerlendirdi. “Daha demokratik bir Türkiye” başlıklı makalede şöyle denildi:



“Halen Müslüman Ortadoğu’nun en güçlü demokrasisine sahip olan Türkiye, pazar günkü referandumla özgürlükleri daha da güçlendirdi. . İslami kökenli Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir anayasa ve ekonomik reformcusu olarak hayranlık uyandırıcı bir sicili var. Ama bunun yanında, tahrik edici bir dil kullanarak ülke içinde ve dışında bölünmelere yol açtığı da biliniyor. Türkiye anayasal olarak AB’ye katılmaya hazır. Avrupa artık bahane öne sürüp duramaz.”



Time: Time dergisi son sayısında, referandum sonuçlarıyla ilgili iki makale yayımladı. “Eski Türkiye’nin bitişi” başlıklı makalede, “Türkiye iddia edildiği gibi Batı’dan uzaklaşmayı hızlandıracak mı? Aslına bakarsanız, hayır. Şimdi Türkiye’nin ihtiyacı olan şey laik muhalefet partileri CHP ve MHP içinde yaşanacak bir değişim” denildi.



BBC: İnternet sitesinde Jonathan Head imzasıyla yayımlanan “Türkiye’nin kaderini şekillendiren adam” başlıklı haberde şöyle yazdı:



“Türkiye’nin başbakanı birçok şey olabilir ancak modern rock müzik meraklısı olmadığı kesin. Ne de olsa, o kadınlara daha fazla çocuk yapmalarını söyleyen, zinayı yasaklamaya çalışan ve insanların üzüm yiyebilecekken neden şarap içtiklerini anlayamadığını söyleyen bir adam. Bu nedenle U2 ile buluşmasından ne çıkacağını merak ettim. Ancak görüşmeden çıkan Erdoğan kalabalığa “Bono bana neden hapis yattığımı sordu” dedi. Erdoğan 12 yıl önce İslami bir şiir okuduğu için nasıl hapse mahkum olduğunu anlatarak hem grupla bağ kurdu, hem de dinleyicilere reformlarının hedeflerinden biri olan dini ifadeler üzerindeki sert kısıtlamaları hatırlattı.









