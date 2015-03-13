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Dünya

Economist: Erdoğan ile Merkez Bankası arasında ateşkes

7 Haziran'da AKP anayasayı değiştirecek oranda oy alırsa ve cumhurbaşkanı yetkilerini artırırsa, hem ateşkes hem de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tehlikeye girecektir

13 Mart 2015 10:12

Bu hafta Economist'te Türkiye'yle ilgili bir yazı yer alıyor. Yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Basçı arasında ihtilaf yaşandığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yazıda şu ifadelere yer veriliyor:

"Diğer gelişen ekonomiler gibi Türkiye'nin de para birimi hızlı bir düşüş yaşıyor. Bu düşüşte ABD merkez bankasının da bir parça suçu var. ABD merkez bankasının faiz oranlarını artıracağı beklentisi doları güçlendirirken diğer para birimlerini olumsuz etkiledi."

"Liradaki düşüş ithal edilen ürünlerin fiyatını ve enflasyonu artırdı ve yerel ekonomiyi yavaşlattı."

"Bu durum Türkiye merkez bankasını, gelişen diğer ülkelerdeki merkez bankaları gibi; faiz artırarak dövizde ve yerel şirketlerin döviz borçlarında istikrarın sağlanması ya da faizin düşürülerek ekonominin büyümesi tercihleri arasında sıkıştırdı. Türkiye'deki durumu diğer ülkelerden farklı kılan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiydi."

"Haziran'daki seçimler yaklaşırken Erdoğan büyümeyi artırmak konusunda kararlı görünüyor. ... Cumhurbaşkanı bunun faiz düşürmekle mümkün olduğuna inanıyor."

"Merkez Bankası enflasyon %5'lik hedefi aştığı ve liranın düşüşü hızlandığı halde faizleri düşürüyordu. Ancak Erdoğon son olarak Şubat'ta yapılan faiz kesintisini 'yetersiz' olarak tanımlamıştı ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı "ülkeyi faiz lobisine satmakla" suçlamıştı. ... Kulis arkası dedikodularda Basçı ile Başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın istifa etmenin eşiğinden döndüğü ileri sürülmüştü."

"Erdoğan tüm geleneksel ekonomi yaklaşımına ve delillere karşı çıkarak, faiz düşürmenin enflasyonu da düşüreceğini öne sürüyor. Kendisi dindar bir Müslüman olarak tefecilikten de rahatsız oluyor olabilir. Erdoğan, ideal faiz oranının sıfır olduğunu söylüyor. AKP'ye oy veren iş adamları da kredileri dolar değil lira üzerinden almayı tercih ediyor."

"Bu hafta Erdoğan ve Başçı arasında bir ateşkes ilan edildi. Başbakan da Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vurgulayan bir açıklama yayımladı. Ancak gelecek seçimlerde AKP anayasayı değiştirecek oranda oy alırsa ve cumhurbaşkanı yetkilerini artırırsa, hem ateşkes hem de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tehlikeye girecektir."

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