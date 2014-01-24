Economist: Ekonomi Erdoğan'ı zora sokabilir

İngiltere'de yayımlanan Economist dergisi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hâlâ büyük bir halk desteğine sahip olmasına rağmen özellikle ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle konumunun tehdit altında olduğunu yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, makalede özetle şöyle deniyor:

"Erdoğan'ın bakanlarının adının karıştığı büyük yolsuzluk skandalından sonra polis ve yargıda operasyonsuz gün geçmiyor. 96 savcı ve hakimin görev yerleri değiştirildi. Hükümet yargıda hakimiyetini güçlendirecek baskıcı yasal düzenlemeler yapıyor, telefon ve internet iletişimi üzerindeki denetimini artırıyor."

"Daha önce de hedef alınan Koç Grubu'na büyük cezalar kesiyor, 15 yıl önceki bir borç nedeniyle Mustafa Sarıgül'ün üzerine gidiyor. Muhalefet hükümetin bunu skandalın üstünü örtmek ve yeni soruşturmaların açılmasını engellemek için yaptığını savunuyor. "

"Erdoğan hâlâ Fethullah Gülen'le bağlantılı güçlerin polis ve yargıdaki destekçileri vasıtasıyla darbe yapmaya çalıştığını söylüyor. Başbakan Gülencilerle savaşında iki grubu yanına çekmeye çalışıyor; hapiste olan yüzlerce subaydan bazılarının davalarını yeniden açmayı önererek orduyu ve Gülen'e güvenmeyen ve barış görüşmelerine devam etmek isteyen Kürtleri."

"Karşısındaki muhalefet zayıf ve bölünmüş olmasına karşın Erdoğan konumu üç nedenle tamamen garanti değil:

En önemlisi ekonomi. AKP'nin seçmenlere cazip gelmesinin en büyük nedeni Türkiye'nin yaşam standartlarının hızla yükselmesiydi. Ama büyüme keskin bir şekilde yavaşladı. Kargaşa Türk lirasının değer kaybetmesine neden oldu. Bu da faizlerin yükselişine işaret edebilir. Yolsuzluk haberlerinden kaygı duymayan seçmenler, borçları ve işleri nedeniyle endişelenebilir.

İkinci neden Avrupa Birliği. Birçok kişi Türkiye'nin yakında AB'ye girebileceğini düşünmüyor. Brüksel ziyaretinde Erdoğan'a eleştiriler zayıf kalsa da bazı Türkler, Türkiye'nin demokratik Avrupa hedefinden uzaklaştığını düşünüyor. Suriye de kaygıları artırıyor. Suriyeli mültecilerin sayısının artması ve hükümetin El Kaide ile bağlantılı grupları desteklediği iddiaları nedeniyle daha fazla Türkün Erdoğan'ın bölgedeki politikalarını sorgulamasına neden oldu.

Üçüncü neden de partisi. Bazı eski bakanları Erdoğan'ı eleştirdi. Bazıları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hükümetin yeni yasalarından rahatsız olduğunu söylüyor.

Erdoğan'ın hala sağlam bir desteği var. Bazı anketler AKP'nin oyların yüzde 40'ını alacağına işaret ediyor."