Economist Doğan Holding'in vergi cezasına yer verdi

Economist dergisi:Ilımlı
İslamcı hükümeti ile Aydın Doğan arasındaki
kavgada, kamuoyu bölünmüş durumda
İş çevrelerinin dergisi Economist, Doğan Yayın'a verilen 3.7 milyar liralık cezaya ilişkin bir habere yer verdi.Economist'in
haberinde, Doğan Grubu'na Şubat ayında verilen 826 milyon lira vergi
cezasına ek olarak, bu hafta da 3 milyar 750 milyon liralık bir ceza
kesildiği hatırlatılıyor.
"Doğan
ile Erdoğan karşı karşıya" başlığını taşıyan bir haberde, "Basını
susturma girişimi mi, yoksa yalnızca bir vergi kaçakçısını cezalandırma
meselesi mi? Türkiye'nin ılımlı İslamcı hükümeti ile en büyük medya
patronu Aydın Doğan arasındaki kavga sürüp giderken, kamuoyu bu konuda
bölünmüş durumda" deniliyor.
Gruptan bir yetkilinin, iflas endişesi taşıdıkları sözlerine yer veren haberde şu ifadelere yer veriliyor:
"Türkiye'nin
vergi yasaları karmaşıklığıyla ünlü. Yabancı bir uzman 'Mızrak olarak
da kullanılabilirler, kalkan olarak da.' diyor. Bu uzman, Aydın Doğan'a
karşı bir intikam kampanyası yürütüldüğü iddialarını destekleyecek
yeterli kanıt olmadığı görüşünde."
Economist dergisi, hükümet ile Doğan Grubu arasındaki gerginliğin geçmişine değindikten sonra, şunları yazıyor:
"Erdoğan'ın,
merhamet göstermesi karşılığında Doğan'dan kendisine düşman bazı köşe
yazarlarını işten atmasını istediği dedikoduları dolaşıyor. Doğan
Grubu'na ait şirketler, vergi müfettişleriyle dolup taşıyor. Gruptan
bir gazeteci 'Hükümet herkese 'Siz benim peşimi bırakmazsanız, ben de
sizin peşinizi bırakmam' mesajı veriyor.
Komplo
teorisyenlerine göre bu tutum, kızı Arzuhan Yalçındağ'ın Türkiye'de iş
dünyasının en büyük lobi kuruluşu olan TÜSİAD'ın başkanı olmasına
rağmen, sanayici meslektaşlarının neden Doğan'ın yardımına koşmadığını
açıklıyor."
Economist
dergisindeki yazının sonunda, AK Parti bundan yedi yıl önce iktidara
geldiğinden beri, iki büyük medya grubunun daha dolandırıcılık
iddiaları ile tasfiye edildiği hatırlatılıyor.
Fitch notu düşürdü
Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Doğan Yayın Holding'in uzun vadeli döviz ve lira cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, Hürriyet Gazetecilik'in uzun
vadeli döviz ve lira cinsinden kredi notunu da "BB-"den "B+"ya
indirdiğini ve iki şirketin de kredi notlarını negatif izlemede
tuttuğunu açıkladı.
Fitch,
not indirimine sebep olarak Doğan TV Holding ve ilgili şirketlere
tebliğ edilen 3.76 milyar liralık vergi cezasını gösterdi, ancak vergi
cezalarıyla ilgili olarak herhangi bir provizyon yapılmayacağını ve
cezayla ilgili şirketten orta vadede nakit çıkışının olmayacağının
görüldüğünü belirtti.