Economist Doğan Holding'in vergi cezasına yer verdi

Economist dergisi : Ilımlı İslamcı hükümeti ile Aydın Doğan arasındaki kavgada, kamuoyu bölünmüş durumda



İş çevrelerinin dergisi Economist, Doğan Yayın'a verilen 3.7 milyar liralık cezaya ilişkin bir habere yer verdi.Economist'in haberinde, Doğan Grubu'na Şubat ayında verilen 826 milyon lira vergi cezasına ek olarak, bu hafta da 3 milyar 750 milyon liralık bir ceza kesildiği hatırlatılıyor.

Gruptan bir yetkilinin, iflas endişesi taşıdıkları sözlerine yer veren haberde şu ifadelere yer veriliyor: