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Ekonomi

Economist Doğan Holding'in vergi cezasına yer verdi

Economist dergisi: Ilımlı İslamcı hükümeti ile Aydın Doğan arasındaki kavgada, kamuoyu bölünmüş durumda

12 Eylül 2009 03:00

Economist dergisi:Ilımlı İslamcı hükümeti ile Aydın Doğan arasındaki kavgada, kamuoyu bölünmüş durumda

İş çevrelerinin dergisi Economist, Doğan Yayın'a verilen 3.7 milyar liralık cezaya ilişkin bir habere yer verdi.Economist'in haberinde, Doğan Grubu'na Şubat ayında verilen 826 milyon lira vergi cezasına ek olarak, bu hafta da 3 milyar 750 milyon liralık bir ceza kesildiği hatırlatılıyor.

"Doğan ile Erdoğan karşı karşıya" başlığını taşıyan bir haberde, "Basını susturma girişimi mi, yoksa yalnızca bir vergi kaçakçısını cezalandırma meselesi mi? Türkiye'nin ılımlı İslamcı hükümeti ile en büyük medya patronu Aydın Doğan arasındaki kavga sürüp giderken, kamuoyu bu konuda bölünmüş durumda" deniliyor.

Gruptan bir yetkilinin, iflas endişesi taşıdıkları sözlerine yer veren haberde şu ifadelere yer veriliyor:

"Türkiye'nin vergi yasaları karmaşıklığıyla ünlü. Yabancı bir uzman 'Mızrak olarak da kullanılabilirler, kalkan olarak da.' diyor. Bu uzman, Aydın Doğan'a karşı bir intikam kampanyası yürütüldüğü iddialarını destekleyecek yeterli kanıt olmadığı görüşünde."

Economist dergisi, hükümet ile Doğan Grubu arasındaki gerginliğin geçmişine değindikten sonra, şunları yazıyor:

"Erdoğan'ın, merhamet göstermesi karşılığında Doğan'dan kendisine düşman bazı köşe yazarlarını işten atmasını istediği dedikoduları dolaşıyor. Doğan Grubu'na ait şirketler, vergi müfettişleriyle dolup taşıyor. Gruptan bir gazeteci 'Hükümet herkese 'Siz benim peşimi bırakmazsanız, ben de sizin peşinizi bırakmam' mesajı veriyor.

Komplo teorisyenlerine göre bu tutum, kızı Arzuhan Yalçındağ'ın Türkiye'de iş dünyasının en büyük lobi kuruluşu olan TÜSİAD'ın başkanı olmasına rağmen, sanayici meslektaşlarının neden Doğan'ın yardımına koşmadığını açıklıyor."

Economist dergisindeki yazının sonunda, AK Parti bundan yedi yıl önce iktidara geldiğinden beri, iki büyük medya grubunun daha dolandırıcılık iddiaları ile tasfiye edildiği hatırlatılıyor.

Fitch notu düşürdü


Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Doğan Yayın Holding'in uzun vadeli döviz ve lira cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye, Hürriyet Gazetecilik'in uzun vadeli döviz ve lira cinsinden kredi notunu da "BB-"den "B+"ya indirdiğini ve iki şirketin de kredi notlarını negatif izlemede tuttuğunu açıkladı.

Fitch, not indirimine sebep olarak Doğan TV Holding ve ilgili şirketlere tebliğ edilen 3.76 milyar liralık vergi cezasını gösterdi, ancak vergi cezalarıyla ilgili olarak herhangi bir provizyon yapılmayacağını ve cezayla ilgili şirketten orta vadede nakit çıkışının olmayacağının görüldüğünü belirtti.

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