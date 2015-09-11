Economist: Askerle PKK arasındaki savaşa artık siviller de dahil oldu

Economist dergisi son sayısında "Türkiye'nin doğusundaki çatışmaların ülkenin diğer bölgelerine de yayılmaya başladığını, askerlerle PKK arasındaki savaşa artık sivillerin de dahil olduğunu" yazdı.

"Türkiye'nin doğusu, güvenlik güçleri ile aşırılık yanlısı Kürtler arasındaki çatışmalar nedeniyle haftalardır felç. Ama şimdi şiddet, ülkenin diğer bölümlerine yayılıyor. Kürt savaşçılar tarafından 6 ve 8 Eylül'de yol kenarına yerleştirilen patlayıcılarla 30 asker ve polis memuru hayatını kaybetti. İntikam isteyen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan milliyetçi kalabalıklar HDP'nin binalarına saldırdı. Alanya'da parti binası yakıldı. Ankara'da bir grup fanatik parti binasını yakmaya çalıştı."

"Birçok yerde Kürtlere ait iş yerleri ateşe verildi. Batı'da ve ülkenin orta kesimlerinde, öfkeli kalabalıklar, Güneydoğu'ya giden otobüsleri durdurdu, yolcuları tehdit etti ve camları kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıtmakla suçlanan Hürriyet gazetesinin binaları iki kez taşlı sopalı göstericiler tarafından kuşatıldı."

"Merkezi hükümetle bağımsızlık yanlısı Kürtler arasında iki yıl süren süreç kesinlikle bitmiş görünüyor. Savaş Temmuz'da yeniden alevlendi ve bazı kentlerde askeri operasyonlar hız kazanıyor. Çocuklar dahil 10 kişinin öldüğü Cizre'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve askerler ev ev arama yapıyor ve militanların denetimindeki bölgeleri geri almaya çalışıyor."

"Saldırılar ve öfkenin yeniden nüksetmesi, aslında tamamen sürpriz sayılmaz. Geçen yıl masadayken iki taraf da sessizce savaşa hazırlanıyordu. Hükümet kırsal kesimde son 20 yıl içinde PKK'nın en çok saldırı düzenlediği bölgelerde tahkim edilmiş askeri karakollar (kalekol) inşa etti."

"Bu arada gerillalar da kentlerdeki varlıklarını güçlendirdiler. Yazar Aliza Marcus '1990'larda PKK'nın, görevi halkla örgüt arasında aracılık olan bir sivil milis gücü vardı. Şimdi bu kendi içinde silahlı bir örgüt' diyor ."

'Genç kuşak diyaloğa daha az eğilimli'

"Son haftalarda, Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi YDG-H olarak bilinen Kürt çeteler, kasabalar ve kentlerde güvenlik görevlilerini hedef almaya başladı. Kent merkezlerinde çatışma, görece olarak yeni ve bugünkü gerilimi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor."

"YDG-H büyük ölçüde eğitimsiz ama son derece motive. Üyelerinin çoğu 1990'lardaki travmatik yıllarda doğmuş. DİTAM'dan Mahmut Kaya, "Genç Kürtler öfkeli kaybedecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi davranıyor" diyor ve daha genç kuşağın diyaloğa daha az eğilimli olması nedeniyle kısa zamanda ilerleme sağlanamaması halinde barış için fırsat penceresinin kapanacağı uyarısında bulunuyor."

"Diyarbakır'dan 80 kilometre uzaklıktaki, 46 bin nüfuslu Silvan'da geçen ay maskeli gençler, mevziler kazıp barikatlar kurdular. Yaklaşık bir hafta süreyle bazı bölgelere geçişi engellediler. 27 yaşındaki bir kadın sempatizanları, "Kürt olarak aşağılanıyorsunuz. Kültürünüz yok sayılıyor ve insan olarak görülmüyorsunuz' diyor."

"PKK en son saldırılarıyla bahsi yükseltti. Gözlemcilere göre, örgüt şimdiye kadar Türkiye'deki son çatışmalarda kaynaklarını sınırlı bir şekilde seferber etti. Örgütün eğitimli gücünün büyük bölümü Suriye'de YPG saflarında IŞİD'e karşı savaşıyor."