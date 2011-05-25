-ECEVİT'Lİ AFİŞE KOVUŞTURMA YOK ANTALYA (A.A) - 25.05.2011 - Antalya'nın Elmalı ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in 2000 yılındaki Washington ziyaretinde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile birlikte görüldüğü fotoğrafının yer aldığı afişle ilgili olarak ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verdi. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı binasındaki ışıklı panoya asılan afişle ilgili olarak DSP Antalya İl Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve CHP Antalya milletvekili aday adayı Muhammet Gündüzbey'in, AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Ümit Öztekin hakkındaki suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Dinç, dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit ile dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'yı birlikte gösteren ve altında ''10 yılda Türkiye'nin itibarını yükselttik'' ibaresi bulunan afişin propaganda amacı taşıdığı, afişte kullanılan fotoğrafların gerçek olduğu ve üzerinde herhangi bir oynama yapılmadığı, her iki fotoğrafa da internetten kolayca ulaşılabildiği, afişte Bülent Ecevit'in manevi şahsiyetine, DSP tüzel kişiliğine ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına yönelik haksız bir saldırı ve hakaret olmadığına karar vererek, sanık Ümit Öztekin ile AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, konuyla ilgili Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunularak, siyasi, bilimsel, edebi eleştiri ile hakaretin çerçevesinin titizlikle ayırmak gerektiği de ifade edildi. AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Ümit Öztekin, karar üzerine yaptığı açıklamada, yaptıklarının suç olmadığını baştan beri söylediğini, savcılığın takipsizlik kararının bu düşüncelerini teyit etmiş olduğunu belirtti. Öztekin şu görüşleri dile getirdi: ''Bu olay göstermiştir ki, CHP ve zihniyeti lafta çok demokrat görünse de gerçekte inanılmaz derecede tutucu bağnaz ve hoşgörüsüzdür. Başbakanımıza köşelerinden ağır hakaret edenler, onu kedi şeklinde çizenler özgürlükçü oluyor, biz sadece gerçekleri gösterdiğimizde ahlaksız oluyoruz. Bu afişle ilgili bana ve siyasi partimize hakaret eden televizyonlarda şahsıma 'terbiyesiz, ahlaksız' diyen gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundum şimdi bu soruşturmayı bekliyorum kendisine maddi ve manevi tazminat davası açacağım.''