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Politika

Ecevit'in ölümünün 5. yılında mezarı başında tören ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:34

-Ecevit'in ölümünün 5. yılında mezarı başında tören  ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit ölümünün 5. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.  Devlet Mezarlığındaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın ve çok sayıda partililer katıldı.  Törene katılanlar Ecevit'in kabrine çelenk koyarak, dua ettiler.  Rahşan Ecevit'in soğuk algınlığı nedeniyle rahatsız olduğu ve bu nedenle törene katılamadığı öğrenildi.  Öte yandan CHP, ''CHP 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Anma Toplantısı'' da düzenleyecek. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de katılacak.   

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