Ecevit'in Mülkiye'si ve Kılıçdaroğlu'nun ODTÜ modeli!

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbiri ardına açıkladığı bilimsel raporların arkasında canını dişine takarak çalışan bir ekip var. CHP Genel Merkezi, adeta bir akedemiye dönmüş durumda. CHP lideri, bu stratejisiyle bir zamanlar Mülkiyeli kadrosuyla zirveye çıkan Ecevit'i tekrar akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun disiplinli ve dinamik bir izlenim bırakan ekibinin başını Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata ve Harvard’dan doktoralı ODTÜ’lü Doç. Dr. Aykan Erdemir çekiyor. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın CHP Genel Merkezi'ndeki izlenimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı bugünkü (2 Nisan 2011) yazısı şöyle:





'Kılıçdaroğlu’nun ODTÜ modeli'



CHP Genel Merkezi, bir akademiye dönüşmüş gibi görünüyor. Her hafta bir bilimsel rapor çıkıyor CHP’den. Aile sigortası, sivil toplum, gençlikten sonra dün de Doğu ve Güneydoğu Anadolu raporunu açıkladı Kılıçdaroğlu, sırada genel ekonomi, çocuk, Kürt raporları var, dedi.



Raporların yanında CHP Genel Merkezi’nde çok sık konferans ve sunumlar yapıldığı haberleri geliyor. Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata, sık sık parti yöneticilerini toplayıp bir sunum dinletiyor. Gürsel Tekin, geçenlerde şakayla karışık, “Sencer Hoca, bizi sunum manyağı yaptı. Duyunca hemen koşup derse girer gibi sunuma giriyoruz. Kemal Bey de her fırsatta gelip öğrenci gibi düzenli dinliyor” demişti, büromuzu ziyaretinde.



Ankara’daki Göksu Lokantası, dün sabah yine erkenden faaliyetteydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de Doğu ve Güneydoğu raporunu açıklayacaktı. Sunum saat 09.00’daydı.





Mülkiye yerine ODTÜ



Ben biraz erken gittim. Raporları hazırlayan genç CHP’liler erkenden gelmişlerdi. Sabah saat 04.00’te kalkmışlar, metinleri gazetecilere dağıtacak hale getirmişler, kontrol etmişler. Ünlü reklamdaki ifadeyle “hepsi okumuş çocuklar.”



Sencer Hoca’nın ağırlığı hissediliyor. Bir üniversite disipliniyle çalışıyorlar. Sencer Hoca’nın yardımcısı konumundaki Harvard’dan doktoralı ODTÜ’lü Doç. Dr. Aykan Erdemir, sunuş için son hazırlıkları gözden geçiriyordu. Genç akademisyenle sohbet ederken:



- Bülent Ecevit’in 1970’lerin başındaki durumunu hatırladım, dedim. Ecevit, o ünlü çıkışını Mülkiye’den oluşturduğu hoca kadrosuyla yapmıştı. Turan Güneş, Haluk Ülman, Deniz Baykal, Ahmet Yücekök, Gündüz Ökçün, Ahmet Taner Kışlalı ve daha başkaları. Önce “Mülkiye ekolu” sonra da “Mülkiye cuntası” girmişti siyasi literatürümüze. Şimdi de bakıyorum Sencer Hoca, Tarık Hoca, siz; CHP’de bir ODTÜ ekolü doğuyor galiba.



Aykan Hoca, “neden olmasın” dedi:



- Ecevit, dediğiniz kadroyla çalışmıştı. Biliyorsunuz İngiltere’de de İşçi Partisi’ni (Blair) iktidara ünlü London School of Economic (LSE) getirdi, derler. LSE’nin hocalarının İşçi Partisi’nin yeni politikaları ve projelerine çok katkısı oldu. Seçimi öyle kazandılar. Biz de şimdi CHP için elimizden geleni yapıyoruz.



Bilim Kurulu’nun başında ODTÜ’den Sencer Ayata, yanında ODTÜ’den Aykan Erdemir, Ankara İl Başkanı ODTÜ’den Tarık Şengül, gönüllü çalışan başka ODTÜ’lü hocalar, Araştırma Koordinatörü ODTÜ’lü İdil Aybars ve araştırma gruplarında çalışan birçok ODTÜ doktora öğrencisi...



Anlaşılıyor ki Ecevit’e Mülkiye, Blair’e LSE gibi Kılıçdaroğlu’na da ODTÜ ekolü arka verecek.





CHP’den Kürtçe ilan



CHP, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu” raporunu açıklayınca, Kılıçdaroğlu’na sorulan ilk sorulardan biri “Kürt raporu ne oldu?” biçimdeydi. Açıklanan rapor, bölgesel kalkınma planı niteliğinde ekonomik bir rapordu. Siyasi, sosyal, kültürel bağlamda Kürt raporu sunulunca Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:



- Onu da hazırlıyoruz. Şükrü Elekdağ, Avrupa Birliği hukuku ve uygulamalarını inceliyor. Bir başka grup arkadaş da diğer boyutları araştırıyorlar. O rapor da çıkacak. Ancak seçime yetişmeyebilir.

“Aslında” dedi Kılıçdaroğlu, o konudaki açıklamalarımız alt alta konulursa Kürt raporumuz da ortaya çıkar:



- Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun, diyoruz. Mustafa Muğlalı ismi kışladan kalksın, diyoruz. Kayıplar araştırılsın, faili meçhuller aydınlatılsın, geçmişle hesaplaşılsın, diyoruz. Yüzde 10’luk seçim barajı insin istiyoruz. Anadilin öğrenilmesine, öğretilmesine devlet destek versin, seçimlik ders olsun, diyoruz. Bunları toplayınca rapor oluyor zaten...

Kürtçenin kullanımıyla ilgili soru gelince, “biz” diyor, “TRT-Şeş’e aile sigortasıyla ilgili Kürtçe ilan vermek istedik, hazırladık. Ancak engel çıktı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) genelgesi engel oluyor. Çünkü, bazı yasalar değişirken bazılarında Kürtçe propaganda yasakları sürüyor.”





'Önyargıyı kıracağız'



Kürt sorunu ve Kürtçenin kullanım alanları konusunda Kılıçdaroğlu rahat görünüyor. Sınırları belirlemiş durumda. Güneydoğu’da hayalci olmadıklarını, oylarının yüzde 500 artacağını iddia etmediklerini ama önemli artış sağlayacaklarını vurguluyor. “Eskiden” diyor, “Arkadaşlar biz CHP rozeti takamıyorduk, sizin ne işiniz var CHP’de diye tepki alıyorduk. Ama artık takıyoruz ve kahvelerde görüşlerimizi tartışıyoruz.”



“CHP’yle ilgili önyargılar var, bunları kıracağız” diyor Kılıçdaroğlu, “Nedir o önyargılar” diye sorunca da şöyle devam ediyor:



- İşte CHP orduyla birliktedir, devletçidir, halktan kopuktur, sadece eleştirir, proje üretmez, tüketimle, gelir dağılımıyla ilgilidir ama üretimle, yatırımla ilgili değildir, gibi. Bütün bu değer yargılarını değiştiriyoruz. CHP’nin böyle olmadığını gösteriyoruz.





'Kitabı indirmedim'



Kılıçdaroğlu’na Ahmet Şık’ın internete düşen “İmamın Ordusu” kitabı da soruldu. Arkadaşımız Şükrü Küçükşahin, CHP liderine, “Siz de kitabı internetten indirdiniz mi?” diye sordu:



- Hayır, indirmedim. Ama arkadaşlar indirirlerse bakarım.



Küçükşahin devam etti:



- Kemal Kılıçdaroğlu basılmamış kitap baskınını protesto anlamında bu kitabı indirip email kutusundaki bütün adreslere göndermeyi düşünmez mi?



- Düşünse bile vakti yok. Ama yasaklarla bir yere varılmayacağını bu olay gösterdi. Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi kitabın yaygınlaşmasını yargıçlar sağlamış oldular.