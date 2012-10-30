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Yaşam

Ecevit’in makam aracı satışa çıkarıldı

Ecevit'in kullandığı ileri sürülen 1999 model, BMW markalı araç, 'Zırhlı Başbakan Makam Aracı' başlığıyla bir yıl önce bir internet sitesinde satışa çıkarıldı

30 Ekim 2012 18:08

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in kullandığı öne sürülen BMW markalı zırhlı araç, 38 bin 499 liradan satışa çıkarıldı.
 
Merhum Başbakan Ecevit'in kullandığı ileri sürülen 1999 model, BMW markalı araç, ''Zırhlı Başbakan Makam Aracı'' başlığıyla bir yıl önce bir internet sitesinde satışa çıkarıldı.

Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in isimlerinin baş harflerinden oluştuğu ifade edilen ''34 RBE 99'' plakalı aracın fiyatı ise, 38 bin 499 lira olarak belirlendi.

İlan verilen BMW 5 serisine ait, yeşil renkli, otomatik vitesli araç, 313 bin kilometrede bulunuyor.

Araç için nakitte pazarlık payı verilen ilanda, ''aracın tamamen orijinal olduğu, hiçbir kaza geçirmediği ve boyanmadığı'' ifade edildi.

Satış ilanını veren galerici Doğan Aktaş, zırhlı arabanın Ecevit'in Başbakan olduğu dönemde Demokratik Sol Parti tarafından satın alındığını belirterek, ''Aracı, geçen yıl ihaleden satın aldığım zaman satışa çıkarmıştım, sonra binmeye bile kıyamayınca ilanı geri çekmiştim. Şimdi maddi durumum nedeniyle ihtiyacım olduğu için bir ay önce yeniden satışa çıkardım'' dedi.

DSP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ecevit'in Başbakan olduğu dönemde satın alınan söz konusu aracın, Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit tarafından kullanıldığı belirtilerek, aracın, daha sonra partinin eski Genel Başkanı Zeki Sezer tarafından da zaman zaman kullanıldığı bildirildi.

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