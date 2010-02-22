Ecevit'in evrakı Ergenekon mahkemesinde

T24 - Eski Başbakan Bülent Ecevit'in hastane tedavi evrakları Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.





İkinci "Ergenekon" davasının tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin kapalı zarfla ve mühürlü olarak kendilerine teslim ettiği eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in tedavisiyle ilgili tüm hastane evraklarını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.



Ergenekon" davalarının görüldüğü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan duruşma salonunu bulunduğu binanın önünde açıklama yapan Helvacı, müvekkilinin ihtisası dışında kalması nedeniyle 2002 yılında Ecevit'in tedavisi sürecinde yer almadığını söyledi.



Helvacı, Ecevit'in tedavisinin Prof. Dr. Turgut Zileli başkanlığındaki ekip tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, bu tedaviyle ilgili tüm evrakların o tarihte Başkent Üniversitesi Rektörü sıfatıyla Prof. Dr. Haberal tarafından dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar, Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'e sunulmak üzere o tarihteki koruma müdürü Recai Birgün'e tutanakla teslim edildiğini anlattı.



Bu evrakların 8 yıldan bu yana devletin ve Rahşan Ecevit'in elinde olduğunu belirten Helvacı, Ecevit'in de o dönemde tedavisiyle ilgili spekülasyonları yalanladığını, Ecevit'in tedavi süreciyle ilgili müvekkiline yöneltilen asılsız isnatların, Prof. Dr. Haberal ile 2003 yılından beri aralarında husumet bulunan ve bu nedenle tanıklığa engel hali olan Birgün'ün somut hiçbir delile dayanmayan gerçek dışı iddialarına dayandığını savundu.



Helvacı, mahkemenin 12 Şubat günkü duruşmada Ecevit'in tedavisiyle ilgili tüm hastane evraklarının istenmesi yönündeki ara kararı üzerine, salt yargılamaya yardımcı olmak amacıyla, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne başvuruda bulunduklarını, ilgili tüm evrakları kapalı zarf içerisinde mühürlü olarak mahkemeye sunulmak üzere elden teslim aldıklarını söyledi.



Adli yargılamaya yardımcı olmak ve yargılamanın sürüncemede kalmaması için elden teslim aldıkları bu evrakları aynı şekilde mahkemeye sunacaklarını ifade eden Helvacı, açıklamanın ardından duruşma salonuna girdi.



Ergenekon davalarının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Başbakan Bülent Ecevit’in doktor raporuyla görevden uzaklaştırılmak istendiği iddialarını soruşturmak için 14 Şubat'ta hastane belgelerini istemişti.