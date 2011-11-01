Ecevit'in evini CHP alacak





T24- CHP MYK’da, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in ölümünün ardından eski koruma müdürü Reci Birgün’e bağışladığı evinin satın alınarak Ecevit Vakfı’na tahsis edilmesi kararlaştırıldı.





CHP MYK’da, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in ölümünün ardından eski koruma müdürü Reci Birgün’e bağışladığı Ankara Oran’daki evinin satın alınarak yeni kurulan Bülent Ecevit Vakfı’na tahsis edilmesi kararlaştırıldı.







CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 2 saat süren toplantıda, eski CHP Genel Başkanı ve eski Başbakan Ecevit’in ölümünün ardından eski koruma müdürü Birgün’e bağışladığı evin satın alınarak, Bülent Ecevit Vakfı’na bağışlanması kararlaştırıldı.







Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Birgün’ün isminin kullanılmamasına özen gösterilmesi dikkati çekti. Yazılı açıklamada, “CHP’nin genel başkanlarından Ecevit’in bağışladığı evin, yeni ev sahibi tarafından satılacağı bilgisi değerlendirildi ve evin satın alınarak Bülent Ecevit Vakfı’na tahsis edilmesi kararlaştırıldı” ifadesi kullanıldı.







Birgün’ün geçtiğimiz yıl eylül ayında evi kiraya verme yönündeki isteği Rahşan Ecevit’i üzmüş, gelen tepkiler üzerine Birgün, bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu. Yazılı açıklamada, toplantıda Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramı’nın birinci günü Van’a gerçekleştireceği ziyaretin de değerlendirildiği aktarıldı. MYK’nın 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerinin iptalini de ele alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





“Verilecek hesabınız var”





“Toplantıda, hükümetin Cumhuriyet Bayramı törenlerini yasaklaması üzerine halkın özgür iradesiyle cumhuriyete sahip çıktığını ve CHP’nin de aktif katılımıyla cumhuriyetin şehitlerini, depremde hayatını kaybedenleri anarak, asker, sivil yaralıları unutmadan, saygıyla, sevgiyle, coşkuyla kutlanabildiğine dikkat çekildi. Bu arada düğüne, törene, resepsiyona gidenlerin depremi gerekçe göstererek cumhuriyetin kutlanmasını yasaklaması kınandı ve bu kararı alanların günlerdir törenlere hazırlanan öğrencilere, 88 yıldan bu yana cumhuriyeti alkışlayanlara verecek hesabı bulunduğu belirtildi.”