Ecevit yeni parti kuruyor

Rahşan Ecevit muhalif DSP'lilerle birlikte harekete geçerek, DSP'nin yerine yeni bir parti hazırlığı içinde olduklarını belirtti.



DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, DSP’nin yerine yeni bir parti hazırlığı içinde olduklarını belirterek, “DSP, Ecevit çizgisinden uzaklaştırıldı. Yapacak başka birşey kalmamıştı” dedi.



Yeni parti bürosu Mithatpaşa’da



Rahşan Ecevit, VATAN’a, Ankara Mithatpaşa Caddesi üzerinde kısa bir süre önce kiralanan yeni parti bürosunda konuştu. Gerektikçe, parti bürosuna geldiğini ve burada çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Rahşan Ecevit, “DSP, yanlış yerlere çekiliyor. Ecevit çizgisinden uzaklaştırıldı. Ecevit çizgisinde yeni bir parti hazırlığı içerisindediyiz. Bayramdan sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz” dedi.



Partide, Ecevit çizgisini özümsemiş, merkez sağ ve soldan isimlerin olacağını ifade eden Rahşan Ecevit, “Şu anda isim söylemek için erken. Ancak, görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.



İsmi ve logosu net değil



Rahşan Ecevit, partinin ismi ve logosu konusunda da çalışmaların sürdüğünü, ancak net bir karar verilmediğini de ifade etti. Masum Türker’in DSP Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından partiden istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak görev yapan Emrehan Halıcı ve Recai Birgün’ün de bu hareket içinde yer alacağını kaydeden Rahşan Ecevit, “Partileştikten sonra artık Ecevit çizgisi TBMM’de de temsil edilecek” diye konuştu.



Yalçın ve arkadaşları kiraladı



Parti çalışmalarının yürütüldüğü Mithatpaşa Caddesi’ndeki büronun son DSP kurultayında parti genel başkanlığına adaylığını koyan Prof. Dr. Alemdar Yalçın ve arkadaşları tarafından kiralandığı öğrenildi. Alemdar Yalçın da VATAN’a, “Yeni parti bürosunu, 20 arkadaş kiraladık. Masraflarını da birlikte karşılıyoruz” dedi.

