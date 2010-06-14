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Politika

Ecevit, partisini kapatma kararı aldı

Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Halk Partisi Kurucular Kurulu'nun partiyi kapatma kararı aldığını açıkladı.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Halk Partisi Kurucular Kurulu'nun partiyi kapatma kararı aldığını açıkladı.

Ecevit, CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı aracılığıyla Meclis'te yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlık durumun, halkın bugün yaşadığı sorunların yanı sıra yarınıyla da ilgili ciddi kuşkular doğurduğunu" iddia etti.

"Cumhuriyetin kurum ve kurallarına sistemli bir biçimde saldırıldığını, anayasal sisteme ve laik düzene karşı insafsızca bir mücadele verildiğini" ileri süren Ecevit, şunları kaydetti:

"Bireysel ve kurumsal çıkar hesaplarının bir kenara bırakılması ve güçlerin birleştirilmesi gerekmektedir. Mutlu, güvenli ve huzurlu bir Türkiye özleyen halkımızın umudunu gerçeğe çevirmenin yolu bölünmelerden değil, birleşmelerden geçmektedir.

Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı kesimlerin CHP'ye destek olmaları çağrıma, DSHP de katılmış ve 12 Haziran 2010 günü toplanan DSHP Kurucular Kurulu partiyi kapatma kararı almıştır. Solda birlik adına çok önemli olan bu gelişmenin, daha da yaygınlaşması ve solun yanı sıra merkezi de kapsayacak biçimde genişlemesi en büyük dileğimdir."



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