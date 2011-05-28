-ECEVİT MEZARI BAŞINDA ANILDI ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Demokratik Sol Parti (DSP), eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i doğum gününde kabri başında andı. Devlet Mezarlığı'ndaki törende, Ecevit'in mezarına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. DSP Genel Başkanı Masum Türker, yaptığı konuşmada, seçim sistemini ve CHP'yi Ecevit'e şikayet etti. Konuşmasına, ''Sayın Başbakanım, değerli Genel Başkanımız bize bıraktığın emanetle, 2002 yılından sonra partimiz ilk kez genel seçime giriyor. Demokratik Sol Partiyi kurumsal ve kadro olarak halkın beğenisine sunuyoruz'' diye başlayan Türker, Türkiye'de estirilen hava nedeniyle 2007 yılındaki seçime DSP'nin girmediğini, Cumhuriyet Halk Partisine destek verildiğini anımsattı. Türker, şunları söyledi: ''Ama bu dönem, tüm baskılara karşı koyduk. Sağ kesimden kaynaklanan, sol kesimin de hesabına gelen 'başkası olmasın' anlayışıyla (birleşin seçime girin) diyorlar. Sağda ise yeni kurulan partileri kimse görmüyor, kimse eleştirmiyor, kimse birleşin demiyor. Seçime girmeyelim diye, size 30 yıl (solda bölen) diyenler, şimdi can simidi gibi size sarıldılar. Sizin başbakanlığınız döneminde, üzülerek söyleyeyim, sizi yetersiz gösterip, vasi tayini isteyerek başbakanlıktan düşürülmenizi isteyen kişiyi bile, size can simidi gibi sarılan CHP, milletvekili yapmak için aday gösterdi.'' ''Seçim süreci olduğu için DSP'yi gündeme getirmemek için ne gerekiyorsa yapıldığını'' iddia eden Türker, şöyle devam etti: ''Emperyalist ülkelerin, hegemon ülkelerin, Türkiye'deki işbirlikçileri, uluslararası kapitalin Türkiye'deki temsilcileri ve özellikle medya, sanki 3 parti varmış gibi dayatıyor. Kamuoyu yoklaması yapan şirketler, 1-2 günde araştırma yaptık deyip, seçimi yönlendirmeye çalışanlara malzeme hazırlıyorlar. Düne kadar yalnız Türkiye'de barajı konuşuyorduk, şimdi partilerin devlet yardımı almamasını konuşuyoruz. Ama bu seçimde üçüncü bir şeyi konuşmaya başladık o da reklam yapmayla ilgili bütün partilere maliyet yüklenmesi. Siyasette afiş asmak serbestti ama önce 3 parti anlaşarak Kabahatler Kanunu'nu çıkardılar. Böylelikle bunları asmayı yasak haline getirdiler. Bu yasağı da Seçim Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle pekiştirerek, bizleri paralı olarak afiş asmaya mahkum ettiler.'' DSP Genel Başkanı, sözlerini ''Doğum gününüzde Demokratik Solcular olarak söz veriyoruz; hem Türkiye'nin dış politikada onurunu koruyacağız, hem içerde işsizliği sona erdireceğiz, ruhun şad olsun, doğum günün kutlu olsun'' diye tamamladı. Konuşmanın ardından dua okundu. Törene eski bakanlardan Hikmet Sami Türk ve partililer katıldı.