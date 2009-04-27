Ecevit komaya girmeden ne yaşandı?

DSP Milletvekili Tan, Ecevit'in komaya girmesinden önceki 24 saatte yaşananları Sezer’in açıklamasını istedi.



DSP İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, Bülent Ecevit'in beyin kanaması geçirip komaya girmesinden önceki 24 saatte çok önemli olaylar yaşandığını, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in, Bülent Ecevit ile yaşadıklarını açıklamasının zamanının geldiğini söyledi.



DSP'den ihraç edilen Tan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ihraç kararını, "yerel seçimdeki hezimeti gölgelemeye yönelik operasyon" olarak niteledi ve konuyla ilgili yargı sürecini bekleyeceklerini belirtti.



Tan, genel başkanlıktan ayrılan Zeki Sezer'in, "gözyaşları kurumadan geri dönme kararlılığında" olduğunu öne sürerek, bu duruma tepki gösterdi. Sezer'i, parti kaynaklarını sorumsuzca kullanmakla suçlayan Tan, parti kaynaklarının, Çin'de özel yaptırılan trilyonlarca liralık hediyelik çakmak ile bayraklara yatırılmasını, "fikirsizlikten beslenen trilyonluk kamusal hovardalık" diye niteledi.



Sezer'in, hesap vermeden partiye yeniden dönmek istediğini ifade eden Tan, "Bu partiye yapabileceği son kötülük olur. Geri dönmesi, Ecevit'e ve 'en büyük eserim' dediği partisine büyük saygısızlık olur" dedi.



Kurultayda, genel başkan adaylarının özgürce yarışabilmesi için 'Sezer'in kenara çekilmesi' gerektiğini kaydeden Tan, şöyle devam etti:



"Yoksa, Sayın Sezer'in, merhum Ecevit ile komaya girmeden önceki son 24 saatte, Oran Sitesinde yaşadıklarını açıklamasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü siyasi adalet belki yok ama ilahi adalet muhakkak ki var. İlahi adalet olmasaydı, Sezer'in, geri döneceği tarih olarak, 17 Mayıs'ı seçmezlerdi. 17 Mayıs, Danıştay üyesi Mustafa Özbilgin'in öldürüldüğü tarih... Ecevit, özbilgin'in cenaze töreninde beyin kanaması geçirip komaya girmişti. Ondan önceki saatlerde de belirttiğim, açıklanma zamanı gelen olay yaşanmıştı. Bunu, ilahi bir tesadüf olarak yorumluyorum."



‘Çok önemli hadiseler yaşandı’



"Sezer'in, Ecevit ile komaya girmeden önceki 24 saatte yaşadıklarının açıklanma vaktinin geldiğini söylediniz. Tam anlaşılmadı. Ne demek istediniz?" sorusunu yanıtlarken Tan, "O son 24 saatte, Ecevit'in beyin kanaması geçirip komaya girmesinden önce çok önemli hadiseler yaşandı. O hadiselerle ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Eğer Sayın Sezer, geri dönecekse onları açıklayıp dönsün. Onları da hep beraber yaşadık. Bu noktada, susmak istiyorum. Belki ki Sayın Sezer, yeniden konuşmak için geliyor. Eğer konuşacaklarının içine, Ecevit'in beyin kanaması geçirmeden önceki saatlerde yaşananları katarsa, büyük hizmeti olur, hem bu partinin saygınlığına hem Ecevit'in hatırasına" diye konuştu.



Tan, "Parti yönetimiyle ilgili şeyler mi yaşandı?" sorusu üzerine, bu konuların Sezer'e sorulmasını gerektiğini söyledi. "Bildiklerinizi, Sezer, yeniden aday olursa mı açıklayacaksınız?" sorusuna da Tan, "Sezer'in açıklamasını bekliyorum" karşılığını verdi.

