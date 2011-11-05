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Yaşam

Ecevit ailesinin ev eşyası ODTÜ Müzesi'nde sergileniyor ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:25

-Ecevit ailesinin ev eşyası ODTÜ Müzesi'nde sergileniyor ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in uzun yıllar kullandığı daktilosunu bağışladığı ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde Anadol marka makam aracı ile aileye ait ev eşyası da özel bir bölümde sergileniyor. AA muhabirine bilgi veren ODTÜ eski Rektörü ve ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Ural Akbulut, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ölümünden önce kendisine bir mektup yazarak uzun yıllar kullandığı daktilosunu istediğini anlattı.  Ecevit'in bu mektuba karşılık daktiloyu kendisinin getirip müzeye vereceğini söylediğini aktaran Akbulut, daha sonra Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'le birlikte müzeye daktilosunu getirdiğini anımsattı.  Daha sonra Rahşan Ecevit'in eşinin vefatının ardından bir dönem kullandıkları buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve telefonu müzeye hediye ettiğini belirten Akbulut, ''Bunlar bir dönem Ecevit ailesinin evlerinde kullandığı eşya. Bilindiği gibi Ecevitler, başka bir eve taşındıklarında eski evlerini korumuşlardı. Bülent Ecevit'in vefatının ardından o evi boşalttılar. Bu arada uzun yıllar kullanılan eşyaların bir bölümünü Rahşan hanım bize teslim etti'' dedi.  ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde genellikle teknolojik aletlerin sergilendiğini dile getiren Akbulut, ''Tabii tanınmış ve ülkede önemli rol oynamış bilim, siyaset, edebiyat, sanat alanındaki kişilere ait eşyaları sergilediğimiz bölüm, müzemizin güzel bir kısmını oluşturdu. Gelen misafirlerimizin başka şekilde görme şansımız yok. Özellikle Ecevit'in daktilosu çok önem taşıyor. Çünkü bu daktilo siyasi hayatı boyunca kullandı'' dedi.  Bir dönem Bülent Ecevit'in makam aracı olan Mavi Anadol'un da müzedeki yerini aldığını bildiren Akbulut, ''Bu makam aracı, hurdaya gidecekti. Ancak şu an müzemizdeki yerini koruyor'' dedi.

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