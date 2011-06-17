-ECEL KARNE ALMAYA GİDERKEN YAKALADI GÜRPINAR (A.A) - 17.06.2011 - Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 öğrenci de yaralandı. Bağrıyanık köyünden ilçe merkezindeki okula karne almaya gelen öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen servis aracı, Kuşdağı köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemeye göre, öğrencilerden Necibe Çabuk (14) yaşamını yitirdi, 15 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, Gürpınar sağlık ocağında yapılan ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi. Soruşturma sürdürülüyor.