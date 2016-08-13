Ece Uslu'nun hayranına 3 yıl hapis istemi

Oyuncu Ece Uslu, her yerde takip edip önünü kesen, çiçek ve mesaj gönderen hayranına dava açtı. Ünlü oyuncunun hayatını kâbusa çeviren hayranının üç yıla kadar hapsi istendi.

'Karagül' dizisinde, 'Ebru' karakterini canlandıran oyuncu Ece Uslu, haziran ayında sosyal medya hesabından sevgilisi Ejder Özgür'le çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Fotoğrafların altına yazılan bir mesaj 41 yaşındaki Uslu'nun dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, "Beni tanımadın mı yanındaki adam kim?" yazılı mesaj karşısında önce tedirgin oldu. Ardından Uslu'nun sevgilisi Ejder Özgür'e aynı kullanıcıdan tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelmeye başladı. Uslu, söz konusu sosyal medya kullanıcısını engelledi.

Gaziantep’te otelde gördü

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde ise Ece Uslu dizi çekimi için Gaziantep'e gitti. Sevgilisi ile birlikte bir otele yerleşen Uslu, aynı gün kendisini takip eden birini fark etti. Otel merdivenlerinde Uslu'nun önünü kesen genç adam, "Beni tanımadın mı Ece?" dedi. Olay yerinden uzaklaşan Uslu, tekrar tedirginlik yaşamaya başladı. Aynı akşam ise Uslu'nun konakladığı odaya bir demet gül geldi.

Evinin önünde de karşılaştı

Sevgilisi Ejder'le birlikte ne olduğunu anlamaya çalışan Uslu, güllerin otelde konaklayan Halil isminde bir kişiden geldiğini öğrendi.

Olayın ardından İstanbul'a dönen Uslu, kendisini takip eden bu kişiyi tekrar evinin önünde görünce Polis Merkezi'ne başvurdu. Uslu'nun şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Aynı dizide çalıştık”

Ünlü oyuncuyu rahatsız eden Halil Dağ, tespit edilerek ifadesine başvuruldu. İfadesinde, "Ece Uslu'yla 'Zerda' isimli dizide çalıştıklarını, aralarında duygusal yakınlık olduğunu fakat Ece Uslu'nun kendisini affetmediğini, tek amacının ona gül göndererek özür dilemek ve kendisini affettirmek olduğunu" anlattı.

Onu son gördüğünde ise eve yakın olduğunu bilmediğini ve selam vermek için Uslu'yu görünce durduğunu savundu.

'Huzur ve sükûnu' bozma suçu

Halil Dağ hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçu kapsamında dava açıldı. Üç yıla kadar hapsi istenen Halil Dağ, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.