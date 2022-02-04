Ece Seçkin Koronavirüs'e yakalandı

Şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, testinin pozitif çıktığını açıkladı. İçinde su bulunan bardak ile poz veren Ece Seçkin, o kareleri Instagram hesabından “Merhaba Covid-19…” notuyla yayınladı.

" Negatife dönene kadar evdeyim"

Ardından konuyla alakalı açıklama yapan Seçkin, “Ben de elendim ama durumum iyi. Aralık ayında geçirdiğim Influenza’nın yakınında bile geçemez. Negatife dönene kadar evdeyim.” diye konuştu.

Ece Seçkin, geçen yıl nisan ayında Koronaya karşı takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Babası ve babaannesinin virüse yakalandığını duyuran Seçkin, “Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez. O kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım” demişti.