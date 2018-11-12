Ece Seçkin, boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo

Şarkıcı Ece Seçkin'in, sosyal emdya hesabı Twitter'da oyuncu Arda Kural adına sahte hesap açan kullanıcıya verdiği cevap tepki çekti. Seçkin, boyu hakkında sahte hesaptan yapılan bir yoruma, "Kes lan Şizo" diyerek yanıt verdi.

Ece Seçkin, "Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim?" diye yazdı. Kural adına ait açılan bir hesaptan "Sevse nereni sevecek 153" yorumu geldi. Genç şarkıcı, gelen yoruma tepki göstererek, boyu ile gelen olumsuz yorum üzerine, "Kes lan Şizo" cevabını verdi.

İkilinin bu konuşması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Daha sonra ise hesabın Arda Kural'ın fanına ait olduğu ortaya çıktı. Ece Seçkin de bunun üzerine yazdığı yorumu kaldırdı.

Olay sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı takipçiler Ece Seçkin'i, insanların rahatsızlığı üzerinden hakaret etmemesi gerektiği konusunda uyardı.