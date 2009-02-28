Ece komadan çıktı artık yürüyor

Beyoğlu’nda 6’ncı kattan düşen camın altında kalan ve 37 gündür yoğun bakımda olan Ece Turhan, yaşam savaşını kazandı.





İstanbul Beyoğlu’nda 6’ncı kattan düşen 7.5 metrekarelik camın altında kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Turhan’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.



Bir hafta önce babası İhsan Turhan’ın seslerine parmaklarını oynatarak cevap vererek ilk umut ışığını yakan Ece artık destekle yürüyebiliyor. "Nasılsın?" sorusuna karşılık gülümseyip kafasını oynatarak yanıt veriyor. Her gün dinlenme odasında annesi ve babasıyla bir araya geliyor. Ece’nin durumuna ilişkin ilk kez konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, "Ece’nin durumu uçağın kalkışı gibi yükselişe geçti. İyiye doğru gidiyor. Kafatası üç yerinden kırıldığı için beyninin ön tarafındaki kemiği, dokuların ölmemesi için karnına yerleştirmiştik. Enfeksiyon riski olmadığına inandığımız zaman o kemiği yeniden yerine yerleştireceğiz" dedi.



’İnadıyla başaracak’



Kaynar, 22 Ocak’tan beri yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ece’nin, Pazartesi normal servise çıkacağını da belirterek, "Bu durum Ece’nin sosyal adaptasyonunu sağlayacak. İlerleyen süreçte rehabilitasyon da görecek" diye konuştu. Günlerdir hastanede sabahlayan İhsan Turhan, kızının gözlerinin güldüğünü söylüyor. İhsan Turhan, "Ben kızımın iyileşeceğine inanıyordum. Ece inatçıdır. Kısa zamanda toparlanacak" dedi.