Ece Erken'e müstehcenlik cezası

ATV’de, Ece Erken’in sunduğu ‘’Mavi Şeker’’ adlı programa ‘’Müstehcenlik’’ cezası verildi.

RTÜK, programda yayınlanan bir klipte yer alan,

‘’Yerim senin memelerini, kahve fincanı gibi, ıh ıh, ooh’’ sözlerini genel ahlaka aykırı buldu ve uyarı cezası verilmesini oy birliği ile benimsedi.

Karara olumlu oy veren RTÜK üyelerinden Mehmet Dadak ise ATV’ye aynı zamanda gençlerin ve çocukların zihinsel gelişimini etkilemekten de, ikinci bir ceza verilmesini istedi. Dadak yazdığı muhalefet şerhinde şöyle dedi:

"Verilen ceza eksiktir. Zira yayın gündüz saat 13:38'de başlamış ve bir saat 43 dakika sürmüştür. Özellikle çocuklar ve gençler için çok sakıncalı ihlal vardır. Programda yayınlanan şarkının sözleri müstehcen unsurlar içermesinin yanı sıra, argo sözcüklerle de dolu olup (Yerim senin memelerini, kahve fincanı gibi, Nasıl dayanacaksın bu geceki …..’’ gibi ahlaka aykırı unsurlar vardır. Klibin yayını canlı yayın kazası olduğu savunulsa da programın içeriğinin önceden hazırlandığı dikkate alındığında, böylesine bir klibin canlı yayında gösterilmesi, kaza olamaz’’ (gazeteport)