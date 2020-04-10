Ece Erken ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma belgesini paylaştı

Sunucu Ece Erken, geride bıraktığımız gün boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Erken, şimdi de çiftin boşanma belgesini yayınladı.

Erken, dün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını, "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" ifadeleriyle açıklamıştı.

Sunucu ayrılık açıklamasının ardından boşanma belgesi paylaştı ve "Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum'da yemek yedik"

Erken belgeyi paylaşırken şunları yazdı: "Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde ‘boşandılar’ belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır. Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum’da yemek yedik. Yalıkavak’taki evini kurduk.

"Neden bugüne kadar sustum?"

Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım. Daha fazla bilmeden, kimse yorum yazsın istemedim.



Peki neden bugüne kadar sustum. Çocuklar için… Ama baktım ki kimse benim evladımı düşünmüyor… Şafak’ın sadece hanımefendide bulunan 150 kiloluk fotoğrafı özel sayfalara verilip işiyle ilgili tehdit ediliyordu…”

Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken'in, sevgilisinin arabalarının yan aynalarını parçaladığı video ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Ece Erken, sunucusu olduğu magazinden programından istifa ettiğini duyurmuştu.