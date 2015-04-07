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Ece Erken anne oldu

Sabah 6.30'da dünyaya gelen Eymen bebeğin 3 buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda olduğu öğrenildi

07 Nisan 2015 18:54

Haziran ayında hayatını Serkan Uçar'la birleştiren Ece Erken anne oldu.

Özel bir hastanede oğlu Eymen'i kucağına alan ünlü sunucunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Erken'in eşi Serkan Uçar bebeğinin fotoğrafını Instgram hesabından paylaştı.

Sabah 6.30'da dünyaya gelen Eymen bebeğin 3 buçuk kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda olduğu öğrenildi.

Daha önce çocuğuna Eymen Kartal ismini koyacağını belirten Erken'in oğluna bir isim daha koyduğu ve bunun da Tayyip olduğu iddia edildi. Bu söylentiler Ece Erken'i Twitter'da trend topic yaptı.

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Ece Erken şunları söyledi:

"Benim oğlumun ismi Eymen. Daha önce Eymen Kartal diye düşündük ama sonra vazgeçtik. Tayyip ismi hiç gündeme gelmedi. Nereden çıktı anlamadım."

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