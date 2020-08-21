Ece Ajandası’nın vârisi 170 bin lira dolandırıldı

Asırlık Ece Ajandası’nın vârisi İnci G., ticari alacakları olan 1 milyon TL’yi almak için iletişime geçtiği kişi tarafından dolandırıldı. Kendisini Murat Saral olarak tanıtan Mahmut Çorlu tarafından 170 bin TL dolandırılan İnci G., savcılığa verdiği dilekçede, “Çorlu, borçlu tarafı tanıdığını söyledi. Borcun, Ataşehir’deki bir ev satılarak ödeneceğini ancak hacizli olduğunu söyledi. Haczin kalkması için 170 bin TL ödedik. Sonra da ortadan kayboldu" ifadelerini kulladı.

Savcılık dilekçesinde yaşadıklarını “Döndükten sonra kendimi, hacizlerin, tefecilerin ve alacaklıların ortasında buldum. Ailem eski şaşalı günlerinden uzaklaşmış, bir bataklığa saplanmıştı. Her çırpındığımızda daha çok batıyorduk” sözleri ile anlatan İnci G., dilekçesinin devamında “Mallarımızın tamamı hacizliydi. Satmak istediğimizde değerinin çok çok altında teklifler geliyordu” dedi. Günlük harcamalarını dahi karşılayamaz duruma geldiklerini anlatan İnci G., “Sabit giderlerimizi ödeyemeyecek ve iaşemizi sağlayamayacak duruma düşmüştük” sözleri ile yaşadıklarına vurgu yaptı.

Mahmut Çorlu, borçluya ait dairenin tapusunun devri için, 150 bin liralık haciz ve 20 bin liralık tapu masrafının ödenmesi gerektiğini söyledi. İnci G. ise ödemeyi göndermeden önce durumu avukatı ile paylaştı. Bir süre düşünen İnci G. başka çözüm yolu bulamayınca, kardeşi M. G.’nin hesabından Çorlu’nun eşi Kader K.’nin hesabına 170 bin TL gönderdi. Ancak, ödeme yapıldıktan sonra ne tapu geldi ne Çorlu’ya ulaşılabildi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İnci G., yaptığı araştırma sonrası, ‘Murat Saral’ olarak kendisini tanıtan kişinin gerçekte Mahmut Çorlu olduğunu, bu kişinin birçok kişiyi daha benzer yöntemlerle dolandırdığını öğrendi. İnci G., Çorlu’nun kısa süre önce af kapsamından cezaevinden çıktığını tespit etti.

İnci G. avukatı ise birçok kişi ve firmanın mağdur edildiğini kaydederek “400 bin lira dolandırılan bir reklâm firması, bu nedenle mali olarak çok zor durumda kaldı. Bu kişi kendisini, Sarallar Ailesi’ne mensup ‘Murat Saral’ olarak tanıtıyor. Ancak aileyle hiç bir ilgisinin olmadığını, şahsın ailenin ismini, bir nevi nüfuz için kullandığı anlaşılıyor. Ancak anılan aile ile hiçbir bağlantısının olmadığını öğrendik. Tabi, Mahmut Çorlu tüm bu işleri yaparken tek başına değil. Bir şebeke olarak çalıştıklarını tespit ettik. Şimdi etkin bir soruşturma yürütülmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.