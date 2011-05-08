Ecclestone: İstanbul'dan gitmek istemiyoruz

T24 - Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone, gelecek sene Formula 1'in Türkiye'de düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Ecclestone, "Buradan gitme sebebimiz başka bir yere gitmek değil. Zaten gitmek istemiyoruz ki, gitmeye mecbur kalıyoruz" dedi.



Radikal gazetesinden Aslı Barış'ın "İstanbul'dan gitmek istemiyoruz" başlığıyla yayımlanan (8 Mayıs 2011) yazısı şöyle:





İstanbul'dan gitmek istemiyoruz





Bugün İstanbul Park’ta son kez mi F1 yarışı izliyoruz?

Umarım öyle olmaz. Bugün bakanlarla bir araya gelerek durumu yeniden değerlendireceğiz. Burası mükemmel bir yer ve İstanbul’a çok inandık. Ama bakacağız.

Genelde yansıyan haberler, fiyatı ikiye katlama konusunda bir çabanız olduğu yönünde….

Hiçbir şeyi ikiye katlama gibi bir isteğimiz yok. Buraya gelirken aklımızdaki fikir, halkın ilgisiyle masraflarımızı süspanse etmekti. Neden bu gerçekleşmedi, bilmiyorum. Ama İstanbul’a gelirken

Avrupa’nın herhangi bir yerine gelirken hissettiğimiz heyecanla geldik.



Türk hükümeti F1’i tanıtma konusunda elinden gelen çabayı gösteriyor mu sizce?



Bu Türk hükümetinin görevi değil ki. Bu bizim görevimiz. Tanıtımı üstlenen buradaki ekibimizin iyi olduğunu düşünmüştüm, ama emin değilim. Görünüyor ki, işlerini doğru düzgün yapmıyorlar. İnsanlar gelmiyor yarışları seyretmeye. Ellerinden geleni yaptığını söylüyorlar ama bilemiyorum. Televizyon kanallarından ve gazetelerden yeterli destek gördüğümüzü hiç düşünmüyorum. Burada yarış olduğundan haberdar olmayan insanlar bile olabilir.



Hükümetten aldığımız destek komik



Buradaki problem nedir sizce?



Burada kalacaksak, daha iyi bir ekip yerleştirmemiz gerekecek. Aslında İstanbul’un büyük bir kazancı var bu işten. Türkiye böyle büyüklükte bir reklama ihtiyacı olmadığını düşünüyorsa, bu onların bileceği iş. Ama yaptığımız anlaşmaya bakacak olursak, buradaki hükümetten aldığımız destek, diğer anlaşmalarla kıyaslanınca, komik kalıyor, o kadar düşük… Doğru düzgün bir anlaşmamız olursa ve bizi iyi tanıtacak bir ekip kurarsak, buradan gitmek gibi bir isteğimiz olamaz. İstemiyoruz da. Ben buradaki gelişimi gördüm; ilk geldiğimde yol bile yoktu. Şimdi çok lüks evler, güzel yollar var.



İlk kez ne zaman geldiniz?



Hatırlayamıyorum, çok uzun zaman oldu. Üç tekne yaptırdım burada.



Takvimde yer almak için Rusya’nın çok zorladığı söyleniyor. 40 milyon dolar önerdikleri de söylentiler arasında. Takvimde İstanbul’un yerine Moskova’yı mı göreceğiz?



Moskova İstanbul’un yerini almayacak; buradan gitme sebebimiz başka bir yere gitmek değil. Zaten gitmek istemiyoruz ki, mecbur kalıyoruz.



F1’in çevre kirliliği yarattığı gibi eleştiriler var…



WPirelli’den özel bir lastik tasarlamalarını istedim, öyle bir lastik olsun ki, yarışın başından sonuna dayanamasın. Yarış sırasında üç kez değiştirilmesi gereksin. Çünkü öbür türlü işin heyecanı kalmıyor. Bazı konularda eleştiri alıyoruz, kullanılan benzin daha çevreci olsun, motorlar bu kadar kirletmesin gibi saçma sapan şeyler. Aslında düşünecek olursak, insanların sokakta kullandığı arabaların benzinleri daha çok kirletiyor çevreyi. Ya da futbol maçına giderken, arabaların yarattığı çevre kirliliği daha fazla.



Pistler ıslak olduğunda daha zevkli oluyor türü açıklamanız da eleştiri toplamıştı.



Yağmur yağarsa yağar, bu konuda ne yapabiliriz? Hava çok kuru olduğunda da aynı problemleri yaşıyoruz.



Seneye görevinizden ayrılacağınız söyleniyor.



Gerçekleri duymak pek zevkli değil galiba. Karım da onu aldattığım konusunda iddialara inanmayı seçerdi. Gerçek değildi, yani en azından bir çoğu (Gülüyor). İşimin başındayım bir yere gitmiyorum. Ölürsem o ayrı tabii….



İstanbul Park’ın yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz. Zor bir pist olduğu söyleniyor.



Kesinlikle harika bir pist; helikopterlerle günlerce aradım bu yeri. Şehrin içinde olsaydı daha iyi olurdu tabii. Ama iniş ve çıkışlarıyla harika bir pist, kesinlikle heyecan verici.



