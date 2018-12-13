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Ekonomi

ECB faizi değiştirmedi, varlık alımlarını sonlandırdı

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de yüzde eksi 0

13 Aralık 2018 19:42

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de yüzde eksi 0.4 düzeyinde tutarken, 2.6 trilyon euroluk tahvil alım programını sona erdirmeye karar verdi.
ECB\'den yapılan açıklamada, \"ECB Yönetim Kurulu, varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerin anaparalarıyla yeniden yatırıma devam etme niyetinde. Yeniden yatırıma yönlendirme, ECB faiz oranlarında artırıma başladıktan sonra uzun bir süre daha devam edecek\" denildi.
ECB açıklamasında, \"Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve her durumda enflasyonun orta vadede sürdürülebilir şekilde yüzde 2\'nin altında ancak yüzde 2\'ye yakın seviyelere gelmesi için gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor\" denildi.

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