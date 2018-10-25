ECB "sıfır" olan politika faizlerini değiştirmedi

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentilere paralel olarak \"sıfır\" olan politika faizini değiştirmedi ve para politikasında değişikliğe gitmedi.

ECB politika faizini beklendiği gibi sıfırda, bankaların elindeki nakit fazlasına ödediği mevduat faizini de yüzde eksi 0.4 düzeyinde tuttu. ECB kararında, faizlerin 2019 yazına kadar değişmeyeceği belirtildi ve varlık alımları Aralık\'a kadar aylık 15 milyar euroya indirildi.

ECB karar metninde, \"Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 yaz dönemi boyunca ve gerekli olduğu sürece mevcut seviyelerde kalmasını bekliyor\" denildi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, faiz kararının açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, \"Enflasyon için önemli ölçüde destek gerekiyor\" dedi ve gelen verilerin beklenen daha zayıf olduğunu belirtti.

Konusşmasında korumacılığın yükseldiğine dikkat çeken Draghi, istihdamın desteğiyle birlikte tüketimin gücünü koruduğunu vurguladı ve \"Riskler, risk dengesini değiştirecek kadar büyük değil\" dedi.