Ebuoe G.Saray'ın hayallerini yıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli’nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Emmanuel Ebuoe, İngiltere’den gelen transfer teklifini kabul etmedi.

Fildişi Sahilli oyuncuya yıllık 2 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Galatasaray, böylece 1 milyon Euro’luk bonservis gelirinden de oldu.

Ali Naci Küçük ve Adem Kabayel’in Hürriyet’teki haberine göre, Galatasaray’da teknik direktör Cesare Prandelli’nin takımın başına geçmesi ile birlikte kadro dışı bırakılan ve İstanbul’da A2 takımla idmana çıkmak zorunda kalan Emmanuel Ebuoe’ye Premier Lig ekibi Hull City talip oldu.

İngiliz temsilcisi, Fildişi Sahilli sağ beke yıllık 1 milyon Sterlin’lik teklifte bulundu.

Arsenal’de 6 sezon oynayan Emmanuel Ebuoe’ye talip olan Steve Bruce’un çalıştırdığı Hull City Kulubü, Fildişili oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına bonservis bedeli ödemeyi de kabul etti.

1 taşla üç kuş vurulacaktı

Hull City, sarı kırmızılı kulüp ile bir yıllık daha kontratı olan Ebuoe için Galatasaray’a 1 milyon Euro da bonservis bedeli ödemeyi göze aldı. Kısaca Cimbom, Emmanuel Eboue’ye gelen teklifle deyim yerinde ise ‘bir taşla 3 kuş vuracaktı.’

Emmanuel Ebuoe’nin yıllık 2.5 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulup, kadro dışı kalan oyuncuya tazminat ödeme olasılığı ortadan kalkacaktı.

Galatasaray Kulübü, ‘gitsin’ diye yolunu gözlediği Ebuoe’den tam 1 milyon Euro kazanacaktı.

Ayrıca sarı kırmızılı kulüp, kadroya lejyoner takviyesi yapabilmek adına yabancı kontenjanında da ekstra yer açmış olacaktı.

‘Ayrılma ihtimali de var’

Özetle Galatasaray, Eboue teklife ‘Evet’ karşılığı verseydi bu operasyon ile tam 3.5 milyon Euro’luk bir kazanç elde edecekti. Ancak Emmanuel Ebuoe, geçen yıl İngiltere Premier Ligi’ni 16. sırada bitiren Hull City’den gelen teklifi kabul etmedi.

Fildişi Sahilli futbolcu, İngiltere’de daha iddialı, hedefleri olan ve iyi bir takıma gitmek istediği için bu teklife ‘Hayır’ yanıtı verdi ve Florya’da A2 takımı ile yaptığı idmanları tercih etti.

Hull City’nin teklifine olumsuz yanıt verse de Emmanuel Ebuoe için İngiltere ve Fransa Ligi’nden birçok kulüp oyuncunun menajeriyle görüştü. Fildişi Sahilli yıldızın da G.Saray’da kalmak için diretmeyeceği, ayrılma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Campbell gelmek istiyor

G.Saray’da Prandelli’nin takımda görmek istediği Arsenalli Joel Campbell’in de sarı kırmızılı takıma gelmek istediği öğrenildi. Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan G.Saray, bu sorunu aşarsa Campbell için somut adımlar atacak.

Hakan’a döviz kurlu sözleşme

G.Saray, Hakan Balta’nın sözleşme şartlarını değiştirirken döviz kuru maddesi koydurdu: “Hakan’a 2014-15 ve 2015-16 sezonları için 1 milyon 250 bin Euro garanti ve 15 bin Euro maç başı ücret. Euro cinsiden ödenecek bedeller, sabitlenen kurdan TL ile ödenecektir.”