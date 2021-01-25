Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi

RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde iki yıllık başkanlık görevi sone eren Ebubekir Şahin yeniden seçildi. Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.

2017’de RTÜK üyesi, 2019’da RTÜK Başkanı seçilen Ebubekir Şahin, iki yıllık görev süresi bitmesinin ardından ikinci kez RTÜK başkanı oldu.

Üst Kurul Başkan Vekili Esat Çıplak‘ın yerine ise 2015’te MHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Arif Fırtına getirildi.

“Medya Mükemmellik Ödülleri”ni yeni dönemde hak sahiplerine dağıtacağız"

Seçimden sonra açıklamlarda bulunan Şahin 2 yıllık görev süresine önemli çalışmaları sığdırdıklarını anlattı ve pandemi nedeniyle yarım kalan projelerinse teker teker hayata geçirileceğini söyledi. Başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini belirten Şahin, “yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız” dedi.

Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Önceki 2 yıllık görev sürem boyunca önemli çalışmaları hayata geçirdik. Öncelikle aziz vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda hareket ederek yayıncılık alanındaki problemli görünen kısımları yeniden ele aldık. ‘Açık Kapı’ iletişim politikasıyla sektörümüzün her kesimini dikkatle dinledik. Yaptığımız yüz yüze ve çevrim içi toplantılarda yayıncılarımızın RTÜK yönetiminden taleplerini tek tek not aldık ve takibini yaparak olumlu olarak neticelendirdik. Paydaşlarımızla yayıncılık alanını birlikte düzenledik. İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında önemli atılımlar yaparak yerli ve yabancı platformların lisanslama süreçlerini başlattık ve bu alandaki yoğun çalışmalarımız sürüyor. Yeni dönemimiz de yeni umutlarla ve çok güzel projelerle geçecek inşallah.

Geçtiğimiz yıl önceden planladığımız ama pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız projelerimizi Başkanlığımın ikinci döneminde bir bir hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Ara vermek durumunda kaldığımız, sektörümüzün önemli isimleriyle istişarelerde bulunduğumuz ve artık geleneğimiz olan “Medya Buluşmaları”nı, “RTÜK-Üniversite Buluşmaları”nı daha da zenginleştirerek yeniden başlatacağız. Her zaman söylediğimiz üzere sadece ceza veren değil, aynı zamanda yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda “Medya Mükemmellik Ödülleri”ni yeni dönemde hak sahiplerine dağıtacağız.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumunu Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceğiz. Çalışmaları devam eden, 26 yıllık mazimizi anlatan “RTÜK Kataloğu”nu ve periyodik RTÜK dergimizi de yakında çıkaracağız.

Paydaşlarımızla güçlü iletişimimizi daha da artırarak 2021’de ortak akılla çok güzel işler yapmayı planlıyoruz.

Bu vesileyle buradan bir müjde de vermek istiyorum. Yayıncılarımızın bizlerden talepleri olan reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlememizi tamamladık. Çalışma yakında TBMM’ye sevk edilecek. Yayıncılarımızın çok memnun olacağını tahmin ettiğim düzenleme TBMM’de yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bizlere çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, kıymetli RTÜK Üyelerimize, sektörümüzdeki paydaşlarımıza ve RTÜK’te fedakârca görev yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”