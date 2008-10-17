Ebu Garip’teki gibi işkence fotoğrafları çektiler

Devletin işkence günlüğü

Bakan Şahin: Ceber işkenceden öldü

Kontrollü güç kullanmışlar!

Polislerden ortak ifade



'Ceber'in ölümü münferit'

Çeber’in arkadaşı anlatıyor: Bizi kemerle bağladılar. Yere yatırdılar. Bir polis üzerimize basarken, bir diğeri Ebu Garip’te olduğu gibi, fotoğraf çektiİşkence sonucu ölen Engin Çeber’le birlikte gözaltına alınan ve önceki gün tahliye olan Aysu Baykal yaşadıklarını anlattı. Baykal, ABD’li askerlerin Irak’taki Ebu Garip hapishanesinde yaptığı gibi, işkence sırasında fotoğraf çekildiğini anlattı.Cezaevlerinden tahliye olan Cihan Gün ile Aysu Baykal İstanbul Barosu’nda dün basın toplantısı yaptı. 28 Eylül’de Sarıyer polisi tarafından dövülerek ve linç tehdidiyle gözaltına alındıklarını anlatan Cihan Gün, şunları söyledi:“Karakola döve döve sokulduk. Daha sonra Sarıyer Asayiş Büro’da parmak izi alınması bahanesiyle dayak yedik. Nezarethanenin önünde yere yatırıp tekme ile vücudumuzun çeşitli yerlerine vuruldu. Kafalarımıza ayakla basıldı. Polisler bizi cezaevine teslim ederken, ‘Bunlar terörist, asker vuruyorlar’ diyerek askerleri kışkırttı. Askerler kafamızda sandalye kırdı ve ıslatarak demir çubuklarla dövdü.”Aysu Baykal’sa şunları anlattı: “Bizi poliste birbirimize kelepçelediler. O da yetmedi, erkek arkadaşlarımızın kemerleri ile bağladılar. Yere yatırdılar. Bir polis üzerimize basarken başka bir polis da aynı Ebu Garip’te olduğu gibi fotoğraf çekti. Facebook’a koyarız dedi.”Adalet Bakanlığı’nın idari soruşturma sonucu açığa aldığı 19 gardiyan hakkında Bakırköy Savcılığı da adli soruşturma yürütüyor. Dün üç savcı Metris Cezaevi’ne giderek 19 gardiyanın ifadesine başvurdu.