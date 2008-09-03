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Dünya

Ebu Garib müze oluyor

ABD askerlerinin işkence fotoğraflarıyla ünlenen Irak'taki Ebu Garib hapishanesi yeniden açılıyor. Bir bölümü de müze olacak.

03 Eylül 2008 03:00

Irak, devrik lider Saddam Hüseyin dönemindeki işkenceler ve idamlar, ardından da ABD'nin tutuklulara kötü muamelesiyle ünlenen Ebu Garib cezaevini yeniden açacak.

Irak hükümet sözcüsü Ali El Dabbağ, kabinenin, 2006'dan bu yana cezaevi olarak kullanılmayan Ebu Garib'i Savunma Bakanlığının talebi üzerine onararak yeniden açmayı kabul ettiğini belirtti.

El Dabbağ, başkent Bağdat'ın batısındaki cezaevinin bir bölümünün da müzeye dönüştürüleceğini, burada Saddam Hüseyin döneminde işlenen suçlarla ilgili belgelerin sergileneceğini ifade etti.

Sözcünün açıklamasında cezaevinin ne zaman onarılacağı ve açılacağı kaydedilmedi.
Ebu Garib'in kötü ünü, 2004 yılında Amerikan askerlerinin cezaevindeki Iraklı tutuklulara yaptığı işkence fotoğraflarıyla daha da artmıştı.

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