Diğer gizemli gruplar kim?

Uzmanlar, 2020'nin yazından sonra İdlib'de, yine sadece Türk güçlerini hedef almaya yönelik başka "gizemli" grupların da ortaya çıktığını belirtiyor.

Mina Al-Lami, "yine bu grupların da bugüne kadar açıktan veya gizli olarak herhangi bir başka cihatçı örgütle bağlantısı olup olmadığına, birilerine adına çalışıp çalışmadığı ya da bağımsız olup olmadığına dair bir veri sunmayan gizemli örgütler olduğunu" söylüyor.

Bu grupların bazılarının isimlerinin Şeyh Mervan Hadid Tugayı, Şeyh Mervan Hadid Tugayı, Hattab El Şişhani Tugaylar,Abdallah bin Anisi ve Mücahit Öncüler olduğunu belirtiyor.

Al-Lami, bu grupların Türk ordusuna yaklaşımını şöyle yorumluyor:

"Bu gruplar açıklamalarında sık sık Nato ismine başvuruyor ve Türk Nato ordusu kavramını kullanıyor. Bunu yaparak muhtemelen, Türkiye'nin 'Haçlılarla' işbirliği yaptığını söylemek ve de Türkiye'yi Müslümanların müttefiki olarak gören isyancı ve İslamcı grupların altını oymak istiyorlar.

"Bu grupların Türk güçlerine yönelik saldırıları, HTŞ'nin otoritesini ve kontrol ettiği alanlardaki militanları denetimi altında tutma becerisini de baltalamaya yönelik gibi duruyor."

Al-Lami, "El Kaide benzeri cihatçı grupların Türkiye'yi kilit bir düşman ve Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarına yönelik bir tehlike olarak gördüklerini, HTŞ'yi de kuzeyi gerçekten cihatçılardan temizlemek için gizli bir şekilde Türkiye ile çalıştığı suçlamasıyla eleştirdiklerini" söylüyor.

"HTŞ'nin İdlib'de Türk birliklerinin hareketine izin vermesi ve hatta gerilimi düşürme çabaları kapsamında bazen Türk birliklerine eşlik etmesi, HTŞ'nin bu diğer cihatçı grupların gözünde itibarını azaltıyor" diyor Al-Lami.

Hem Ebu Bekir Sıddık'ın Yardımcıları Seriyyesi hem de bu tür Türk ordusu karşıtı bu diğer grupların HTŞ'nin medyasında görmezden gelindiğini belirten Al-Lami, bunların sanal ortamda El Kaide'nin destekçileri tarafındansa övüldüğünü ve haberlerinin paylaşıldığının altını çiziyor.