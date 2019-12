Ebru TV' ye Emmy ödülü verildi

ABD'de yaşayan Türkler tarafından kurulan ve İngilizce yayın yapan "Ebru TV", bölgesel bazda verilen Emmy ödülüne layık görüldü.



Yerel basında çıkan haberlere göre, ABD'nin Philadelphia kentindeki Loews Otelinde düzenlenen ve Pennsylvania, New Jersey ve Delaware eyaletlerinde, ABC, NBC, PBS, FOX gibi önde gelen Amerikan televizyon kanallarının bir yıl içindeki programlarının yarıştığı "Orta Atlantik Bölgesi Emmy Ödülleri" töreninde, Ebru TV iki kategoride üç ödül aldı.



Program ana başlığında, "Tarih ve Kültür Programları" dalında, Nasuhi Yurt ve Gökhan Nalçacı'nın yapımcılığını üstlendiği, "World in America: Taiwan" (Amerika'daki Dünya: Tayvan) adlı program ödüllendirilirken, "Bilim ve Sağlık Programları" kategorisinde de Nasuhi Yurt ve Doktor Muzaffer M. Tabanlı'nın yapımcısı olduğu "Matter and Beyond: Artificial Intelligence" (Madde ve Ötesi: Yapay Zeka) adlı program ödüle layık bulundu.



Ebru TV'ye üçüncü ödül ise "Grafik Sanatları/Animasyon" ana başlığında, "Program Jeneriği" dalında verildi. "Open Forum" (Açık Forum) adlı yapımın genç tasarımcısı Ayhan Cebe, Ebru TV'den Emmy ödülüne layık görülen üçüncü isim oldu.



ABD'nin New Jersey eyaletinden yayın yapan Ebru TV, yayınlarında ağırlıklı olarak sosyal içerikli ve Türk kültürünü tanıtıcı programlara yer veriyor.



Kanal yaklaşık iki yıldır, uydu üzerinden ve kablodan Amerikan halkına, kendi dillerinde sesleniyor.



Çalışanlarının önemli bir bölümü Türk yayıncılardan oluşan televizyon, ABD'nin yanı sıra Kanada'dan da izlenebiliyor. "Orta Atlantik Bölgesi Emmy Ödülleri" 70 kategoride veriliyor.