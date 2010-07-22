-EBRU ŞALLI ZORLA MAHKEMEYE GETİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Eski manken Ebru Şallı Tan'ın, eşi Harun Tan ile kendisine ''hakaret ettiği'' iddiasıyla gazeteci Ayşe Özyılmazel'ın yargılandığı davanın gelecek duruşmasına zorla getirilmesi kararlaştırıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşe Özyılmazel ile ''müşteki'' Harun Tan katıldı. ''Müşteki'' Ebru Şallı Tan ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savunması sorulan Özyılmazel, dava konusu yazıyı hakaret amacıyla kaleme almadığını belirterek, Ebru Şallı'nın bir beyanının kilolu insanları kırdığını ve kendisinin de bu nedenle özür dilemesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı. Şallı'nın beyanın ardından okurlarından, kilolu insanlardan pek çok elektronik posta aldığını belirten Özyılmazel, ''Ben hanımefendinin gençlerimize yanlış örnek olduğunu düşünüyorum. Yazıda geçen 'Hundred' tabiri İngilizce 100 anlamına geliyor. Hanımefendi bir defada 100 mekik çektiğini söylüyor. Çeksin, buna bir itirazım yok ama hepimizin illaki zayıf olması gerekiyormuş gibi, yoksa güzel değilmişiz gibi davranıyor. Herkes böyle olamaz. Ben yazılı savunmamı ve Ebru Şallı'nın demeçlerini içeren videoyu mahkemeye sundum'' dedi. Şikayeti sorulan Harun Tan ise yazının bütünün ağırlıklı olarak eşinin aleyhine olduğunu belirterek, kendisi hakkında da ''takıntılı koca'' ibaresinin kullanıldığını söyledi. Tan, kendisi adına şikayetçi olduğunu bildirdi. Müşteki avukatı Murat Tiryaki de müvekkillerinden Ebru Şallı Tan'ın rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelemediğini belirterek, buna ilişkin raporu daha sonra sunacaklarını bildirdi. Ebru Şallı Tan'ın mazeretinin kabulüne, bir daha ki celseye zorla getirilmesi için ''zor kararı'' çıkarılmasına hükmeden hakim Sevim Efendiler, Harun Tan ile Ebru Şallı Tan'ın suçtan zarar görmeleri ihtimali göz önüne alınarak avukatları Murat Tiryaki'nin müdahil avukatı olarak davaya kabulüne karar verdi. Hakim Efendiler, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.