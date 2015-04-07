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Ebru Şallı: Sinan barışmak istiyor, ben istemiyorum

Ebru Şallı ve Sinan Akçıl ayrılığın ardından geçen günlerde ilk kez bir araya geldi

07 Nisan 2015 15:44

Yaklaşık 1.5 yıl süren birlikteliklerini geçen ay yaptıkları yazılı açıklamayla bitiren Ebru Şallı ve Sinan Akçıl ayrılığın ardından geçen günlerde ilk kez bir araya geldi.

Zorlu AVM’de bir İtalyan restoranında baş başa yemek yiyen ikiliden Akçıl’ın, eski sevgilisi Şallı’yla barışmanın yollarını aradığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, kendisini şarkıcı Ayşe Özdemir’le aldattığı için Akçıl’la yollarını ayıran Şallı, buluştuklarını doğruladı.

Şallı, “Oturup yemek yedik ve sohbet ettik. Zaten arada görüşüyor ve konuşuyoruz. Sinan barışmak istiyor ama ben şu an için istemiyorum. Sinan’dan düşünmek için zaman istedim” açıklamasını yaptı. 

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